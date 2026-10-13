Por: El Espectador

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La reciente pérdida del nanosatélite FACSat-2, única plataforma satelital operativa con la que contaba Colombia, ha puesto en evidencia una preocupante vulnerabilidad nacional en la gestión de emergencias y en la toma de decisiones críticas. De acuerdo con un análisis del astrofísico Santiago Vargas, del Observatorio Astronómico Nacional, citado en una investigación de Nicolás Bustamante para El Tiempo, el FACSat-2 se desintegró en la atmósfera en octubre de 2025. Este hecho salió a la luz durante la búsqueda de imágenes satelitales para atender la emergencia provocada por el sismo del 10 de agosto, proceso en el cual Colombia tardó aproximadamente 36 horas en conseguir las primeras fotografías satelitales de la zona afectada. Este tiempo de espera, en medio de situaciones de crisis, puede significar vidas humanas perdidas y retrasos en rescate y ayuda humanitaria. Poco tiempo después, los incendios forestales en Boyacá consumieron más de 1.600 hectáreas, reforzando la importancia de contar con monitoreo térmico y orbital permanente.

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La discusión sobre la transparencia en la comunicación de la pérdida del FACSat-2 no debe opacar el verdadero problema de fondo: la falta de una estructura espacial soberana y coordinada en Colombia. Según la misma fuente, la ausencia de datos satelitales propios obliga al país a depender de proveedores internacionales y limita la capacidad de respuesta ante emergencias, además de vulnerar la soberanía nacional. Es claro que el desarrollo espacial no puede ser visto como un lujo, sino como un pilar estratégico para la planificación agrícola, el catastro multipropósito, el monitoreo ambiental, la construcción de infraestructura y la gestión eficiente de los recursos hídricos y marinos, entre otros. La información satelital, utilizada por 17 sectores administrativos y 6 adicionales de manera indirecta, es fundamental para el Estado.

En el aspecto social, la brecha digital afecta a cerca de 6 millones de hogares que no cuentan con acceso adecuado a internet, dejando rezagados a millones de niños y jóvenes. Las conexiones satelitales ofrecen una solución viable para llegar a zonas rurales y apartadas, donde la conectividad tradicional es insuficiente. Mientras tanto, el Estado continúa destinando importantes sumas en divisas para obtener ancho de banda y datos de empresas extranjeras, marginándose del creciente mercado espacial global, cuyo movimiento anual oscila entre 650.000 y 700.000 millones de dólares, según los datos expuestos, y donde Colombia es solo un comprador pasivo.

El esfuerzo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana ha sido valioso, pero no suficiente. La FAC ha formado talento, lanzado los FACSat-1 y FACSat-2 y construido un Centro de Operaciones Espaciales; sin embargo, pretender que este organismo militar asuma la carga total del programa espacial colombiano es un error estratégico, ya que su misión principal se circunscribe a la defensa. El desarrollo espacial civil, comercial e industrial excede el alcance de sus competencias y recursos.

La ruta recomendada es clara: Colombia debe definir e implementar una política y una agencia espacial que estructuren el desarrollo satelital y aprovechen el potencial nacional existente. El llamado a las autoridades gubernamentales es urgente: articular voluntades, definir una hoja de ruta y asumir el reto de la soberanía tecnológica.

¿Por qué es importante que Colombia tenga una agencia espacial propia?

La creación de una agencia espacial permitiría a Colombia coordinar, desarrollar y aprovechar la infraestructura satelital con visión de Estado, fortaleciendo la soberanía y facilitando la respuesta ante desastres, el monitoreo de recursos y la reducción de su dependencia tecnológica ante proveedores extranjeros, según los análisis citados en El Tiempo.

¿Cuáles son las ventajas de las telecomunicaciones satelitales para zonas rurales de Colombia?

De acuerdo con la investigación, las telecomunicaciones satelitales representan la alternativa más eficaz para conectar zonas rurales y dispersas en Colombia, donde no llega la fibra óptica, ayudando a cerrar la brecha digital que afecta a millones de hogares y permitiendo el acceso a educación y desarrollo económico.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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