Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El reciente ataque a una adolescente de 15 años en Anzoátegui, Tolima, mantiene consternada a la comunidad, mientras se esclarecen las circunstancias que rodearon la agresión. De acuerdo con el relato entregado por la madre de la menor, los hechos se presentaron la noche del viernes 6 de octubre, cuando, presuntamente, el novio de la joven, un hombre de 21 años, la abordó en plena vía pública y la atacó por la espalda con un arma cortopunzante. Esta acción desencadenó un episodio de violencia que dejó a la adolescente con cerca de quince heridas, según el testimonio de su madre citado en los reportes de prensa.

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La gravedad de las heridas obligó a un traslado inmediato al Hospital Federico Lleras Acosta en Ibagué, donde la joven fue intervenida quirúrgicamente e ingresó a cuidados intensivos. De acuerdo con los testimonios recogidos, la adolescente permanece intubada y bajo vigilancia médica especializada mientras se le practican procedimientos adicionales para drenar líquidos acumulados como consecuencia de las lesiones.

Diversas versiones apuntan a que la relación entre la víctima y el presunto agresor ya presentaba antecedentes de conflictos. Según declaraciones de la madre, la adolescente habría sido víctima de episodios anteriores de violencia física y verbal dentro de la misma relación. Sin embargo, estas informaciones sobre posibles enfrentamientos previos aún no han sido confirmadas por las autoridades y se encuentran bajo proceso de verificación. La madre ha manifestado su preocupación por falta de avances en la investigación y señaló que tras la denuncia interpuesta ante la Fiscalía, no ha recibido información sobre el paradero del joven implicado ni sobre el desarrollo del proceso.

Además de enfrentar la angustiante situación médica, la familia ha tenido que hacer frente a dificultades económicas y de logística. La madre relató que, junto a su hijo de 18 años, se turnan para acompañar a la paciente, lo que implica gastos de transporte, permanencia y la necesidad de insumos básicos como pañales desechables y artículos de aseo para la hospitalización. La mujer, quien cría sola a sus hijos tras superar un episodio de cáncer, reiteró la urgencia de apoyo por parte de la comunidad y las instituciones, insistiendo en el esclarecimiento del ataque y la protección de su hija.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los antecedentes de violencia en la relación de la adolescente atacada en Tolima?

La madre de la víctima indicó que su hija había enfrentado episodios tanto de violencia física como verbal con el joven señalado como agresor, lo que sugiere que existían conflictos previos dentro de la relación. No obstante, estas versiones no han sido confirmadas por las autoridades y forman parte de las hipótesis actualmente bajo investigación.

¿Qué apoyo necesita la familia de la adolescente agredida en Ibagué?

La familia enfrenta dificultades económicas y logísticas desde el ingreso hospitalario de la menor. La madre expresó la necesidad de ayuda con pañales desechables, artículos de aseo y gastos relacionados con el transporte y la permanencia en la ciudad, mientras acompaña a su hija durante la recuperación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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