Por: Portal Bogotá

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El avance en la construcción del Metro de Bogotá se consolida como una de las noticias más relevantes para la ciudadanía, especialmente ahora que el tren número 21 de la Línea 1 ya se encuentra en Colombia, según confirmó el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Este nuevo tren, que próximamente llegará al patio taller en Bosa, ubicado en el suroccidente de la ciudad, es un hito significativo dentro de un proyecto que promete transformar la movilidad y la calidad de vida en la capital del país.

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La Línea 1 del Metro de Bogotá presenta un avance general del 83,73 % con corte al 30 de septiembre, de acuerdo con información oficial del alcalde. Este progreso responde en gran parte al desarrollo de las obras del viaducto, el patio taller y las estaciones ubicadas en el suroccidente. El propio mandatario destacó que "en las estaciones 1, 2 y 3 ya hay avances visibles en las fachadas y otros acabados", lo cual refuerza la expectativa de contar próximamente con una infraestructura moderna que mejorará la movilidad urbana.

En cuanto a los trenes que harán parte del nuevo sistema de transporte, cada uno de los vehículos de la Línea 1 cuenta con especificaciones técnicas que los convierten en una alternativa moderna y eficiente. Tienen 134 metros de longitud, 2,90 metros de ancho y 3,90 metros de altura, con una capacidad máxima para 1.800 pasajeros distribuidos en seis vagones de 300 personas cada uno. Un aspecto relevante es que estos trenes son completamente automáticos y no requieren conductor. Sin embargo, en situaciones especiales, como ciertas maniobras de mantenimiento en el patio taller o en casos excepcionales en la línea comercial, podrán ser operados manualmente.

La velocidad comercial de estos trenes alcanza en promedio los 42,5 kilómetros por hora, lo que significa que, una vez inicie su operación comercial prevista para marzo de 2028, trasladarse desde la estación 1 en Bosa hasta la avenida Caracas con calle 72 tomará solo 27 minutos. Actualmente, este recorrido puede tomar hasta dos horas, evidenciando el potencial impacto positivo en la movilidad local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos trenes tendrá la Línea 1 del Metro de Bogotá y cuál es su capacidad?

De acuerdo con información citada por el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la Línea 1 del Metro contará con al menos 30 trenes, de los cuales el tren número 21 ya está en Colombia. Cada tren está conformado por seis vagones y puede transportar hasta 1.800 pasajeros por viaje, una característica pensada para cubrir la alta demanda de transporte en la capital.

¿Cómo impactará la velocidad del Metro de Bogotá en la movilidad de los ciudadanos?

Según datos oficiales, la velocidad comercial del Metro de Bogotá será de 42,5 km/hora en promedio. Esto permitirá reducir significativamente el tiempo de desplazamiento. Por ejemplo, viajar desde la estación 1 en Bosa hasta la avenida Caracas con calle 72 tomará solo 27 minutos, cuando actualmente este recorrido puede tomar hasta dos horas, optimizando así los trayectos diarios de miles de usuarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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