Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) destaca como finalista en la categoría de mejor anuncio en prensa escrita durante los XVII Premios Corresponsables en Iberoamérica. Este reconocimiento llega gracias a la campaña ‘Con Renacua, cuidamos el agua para cuidar de ti’, una iniciativa que ha sobresalido por su enfoque educativo y comunicativo en torno al cuidado del agua, de acuerdo con la información oficial citada en la propia EAAB.

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La propuesta comenzó en 2024, en un contexto crítico para Bogotá, donde la ciudad enfrentó una drástica disminución de los niveles de su sistema de abastecimiento Chingaza. Esta situación obligó a la implementación de un racionamiento de agua y, ante esa coyuntura, la EAAB decidió ir más allá de los simples boletines técnicos. La gerencia apostó por una estrategia de comunicación que motivara a los ciudadanos a transformar y conservar hábitos de consumo responsable, remarcando que el ahorro debe ser una práctica sostenida en el tiempo y no solo una respuesta pasajera frente a emergencias.

Según la gerente general Natasha Avendaño, ser finalista representa un respaldo al esfuerzo de la empresa por promover una mejor relación de la ciudadanía con el recurso hídrico. La campaña, difundida a través de la prensa escrita, llegó a más de 300.000 lectores con consejos prácticos y directos para el uso racional del agua. La pieza gráfica incluyó un código QR, lo que permitió enlazar contenido impreso con recursos digitales, como el jingle de la campaña. De acuerdo con los datos reportados por la EAAB, tales acciones contribuyeron a un ajuste significativo en el comportamiento del consumo durante el racionamiento: Bogotá bajó el promedio de consumo de 17,62 metros cúbicos por segundo a 16,24 metros cúbicos por segundo, y, al finalizar la medida, se mantuvo en 17,18 metros cúbicos por segundo, por debajo de los 18,1 metros cúbicos por segundo que se proyectaban.

Esta nominación se suma a otros reconocimientos conquistados por la EAAB en versiones anteriores de los Premios Corresponsables, como el obtenido en 2021 por la campaña ‘Que Llueva Conciencia’ en redes sociales, y diversas menciones con proyectos relacionados a cultura de integridad y buenas prácticas ambientales. Los XVII Premios Corresponsables son impulsados por la Fundación Corresponsables de España y se enfocan en destacar iniciativas de Responsabilidad Social, Sostenibilidad y Comunicación Responsable en la región. El anuncio de los ganadores está programado para el 3 de noviembre de 2026 en Barcelona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo impactó la campaña ‘Con Renacua, cuidamos el agua para cuidar de ti’ en el consumo de agua en Bogotá?

De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la estrategia comunicativa logró disminuir el consumo promedio de agua durante el periodo de racionamiento, pasando de 17,62 m³/s a 16,24 m³/s, y manteniéndose luego en 17,18 m³/s, niveles por debajo de los 18,1 m³/s proyectados inicialmente para la ciudad.

¿Qué son los Premios Corresponsables y qué buscan reconocer?

Según la información oficial, los Premios Corresponsables, organizados por la Fundación Corresponsables de España, buscan destacar y reconocer iniciativas relacionadas con la Responsabilidad Social, Sostenibilidad y Comunicación Responsable en Iberoamérica, premiando campañas y proyectos que incentiven buenas prácticas empresariales y sociales en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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