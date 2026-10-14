Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En la tarde del miércoles 14 de octubre de 2026, la ciudad de Bogotá fue testigo de una operación de rescate que movilizó a los principales organismos de emergencia de la capital. De acuerdo con información confirmada por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y la Alcaldía Mayor, dos personas cayeron al canal de aguas de la avenida NQS con calle 48, en la localidad de Teusaquillo; el incidente ocurrió aproximadamente a las 2:00 p. m., en un contexto de intensas lluvias que incrementaron el caudal del canal y arrastraron a los hombres por varios metros.

Sigue a PULZO en Discover

La situación fue reportada por la ciudadanía a la Línea de Emergencias 123, el canal oficial establecido por las autoridades para gestionar reportes relacionados con emergencias y afectaciones causadas por el clima en la ciudad. Según lo expresado por el alcalde Carlos Fernando Galán, la reacción de los organismos fue inmediata: “Hoy sobre las 2:00 p. m., uniformados de Bomberos de Bogotá, con apoyo de la Policía de Bogotá, rescataron a dos hombres que habían caído a un caño en avenida carrera 30 con calle 48. Los dos hombres fueron rescatados pocos minutos después de caer al caño y recibieron atención por parte de Bomberos y personal de la Secretaría Distrital de Salud”. Esta declaración, divulgada a través de la cuenta en X (antes Twitter) del alcalde, subraya la coordinación entre Bomberos, Policía y la Secretaría Distrital de Salud, entidad responsable de la atención médica de los ciudadanos en emergencias.

De acuerdo con las fuentes oficiales, los rescatados no presentaron heridas de gravedad, aunque recibieron valoración y atención médica en el lugar de los hechos. Las autoridades aprovecharon la ocasión para reiterar la importancia de mantener la prevención y reportar cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad de los bogotanos, especialmente durante episodios de lluvias intensas como el registrado.

Adicionalmente, las autoridades recordaron a la ciudadanía acatar alertas y recomendaciones, como evitar zonas cercanas a canales y humedales, respetar los cierres viales de la Secretaría Distrital de Movilidad y mantener los sumideros limpios para facilitar el flujo del agua. Igualmente, reiteraron que la Línea de Emergencias 123 permanece habilitada para reportar toda clase de incidentes relacionados con el clima o la seguridad urbana, y recalcaron que cada denuncia contribuye a la respuesta efectiva de los organismos y a la meta de que “Bogotá camine segura”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la Línea de Emergencias 123 en Bogotá durante eventos climáticos?

La Línea de Emergencias 123 en Bogotá opera como el principal canal de comunicación entre la ciudadanía y los organismos de respuesta ante situaciones como inundaciones, caídas de personas en canales y otras emergencias provocadas por el clima. Ante cualquier incidente, los ciudadanos pueden comunicarse para reportar hechos y recibir asistencia inmediata de Bomberos, Policía y personal de salud, como se evidenció en el reciente rescate reportado por la administración distrital.

¿Cuáles son las recomendaciones de las autoridades para evitar accidentes en temporada de lluvias en Bogotá?

Las autoridades de Bogotá insisten en la importancia de cumplir las alertas oficiales, respetar cierres viales, evitar zonas de riesgo como canales y humedales durante lluvias fuertes, mantener desagües y sumideros limpios y buscar refugio seguro en caso de precipitaciones intensas. Estas medidas buscan reducir el riesgo de accidentes similares al ocurrido en la avenida NQS con calle 48, según indicó la Alcaldía en su comunicado oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z