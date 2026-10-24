Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Leidy Carolina Paipa Barrios, una joven de 28 años y madre de dos niños, enfrenta una dura batalla por su recuperación tras haber sido atropellada en El Espinal. Actualmente, permanece bajo el cuidado de especialistas en Ibagué, mientras su familia y allegados mantienen la esperanza depositada en la intervención quirúrgica a la que será sometida. En medio de la angustia, sus seres queridos han pedido a la comunidad unirse en oración, buscando fortaleza en este difícil momento.

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El trágico incidente tuvo lugar hacia las 8:36 de la noche del jueves 22 de octubre, en la concurrida intersección de la carrera Cuarta con calle 15, en El Espinal. Según la información registrada por una cámara de seguridad, una camioneta Toyota gris, con placas HQZ 303, realizó un giro inesperado y arrolló a la pareja que en ese momento cruzaba la vía: Leidy y su esposo. Las impactantes imágenes no solo muestran el accidente, sino también cómo otro vehículo se vio obligado a detenerse abruptamente para evitar causar una tragedia aún mayor. Minutos después, varias personas acudieron al lugar para socorrer a los heridos, esperando la llegada de los organismos de emergencia.

Leidy fue conducida de inmediato al Hospital San Rafael de El Espinal, donde los exámenes médicos iniciales revelaron la gravedad de sus lesiones: tres fracturas cervicales, una fractura en el omóplato y una contusión en la cabeza. A raíz de la complejidad de su estado, fue remitida a la clínica Asotrauma, en Ibagué. De acuerdo con familiares de la joven, los médicos les informaron que la paciente no presenta movilidad ni en manos ni en pies, situación que aumenta la preocupación por su pronóstico.

Además del dramatismo del accidente, persisten dudas sobre el manejo de la situación en el lugar de los hechos. Testigos relataron que, si bien hubo presencia policial, se esperaba la llegada de agentes de tránsito que nunca asistieron. También se mencionó que otro hombre movió la camioneta tras el accidente, aunque no era quien conducía al momento del choque. Todos estos aspectos deberán ser esclarecidos por las autoridades en sus investigaciones. Mientras tanto, la familia de Leidy centra sus esfuerzos en acompañarla y velar por la tranquilidad de sus dos pequeños hijos, especialmente el menor, de solo un año.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado de salud de Leidy Carolina Paipa tras el accidente en El Espinal?

Leidy Carolina Paipa permanece en condición delicada bajo atención médica en Ibagué. Según sus familiares, presenta tres fracturas cervicales, una fractura en el omóplato y una contusión en la cabeza. Además, le informaron a su familia que no tiene movilidad en las manos ni en los pies, lo que indica la gravedad de sus lesiones.

¿Qué irregularidades se reportaron tras el atropellamiento de Leidy en El Espinal?

De acuerdo con testigos citados en el relato, aunque hubo presencia policial en el lugar, los agentes de tránsito no asistieron, a pesar de haber sido esperados. También señalaron que un hombre distinto al conductor movió la camioneta después del accidente. Estos hechos serán materia de aclaración por parte de las autoridades competentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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