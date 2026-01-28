Bajo el lema ‘La evolución del campo colombiano’, Expomalocas 2026 reunirá en Villavicencio a productores, gremios, inversionistas, académicos, delegaciones internacionales y familias, con una programación que combina exposiciones ganaderas de alto nivel, ferias agroindustriales, ruedas de negocios, competencias deportivas, agenda académica especializada, muestras culturales y conciertos de talla nacional e internacional.

Del 28 de enero al primero de febrero de 2026, el departamento del Meta será el escenario de la feria agroindustrial, bovina, equina y turística más importante de la Orinoquia.

La feria tendrá como sede principal el Parque de la Cultura Llanera Las Malocas, donde se desarrollarán exposiciones bovinas y equinas de razas nacionales e internacionales, concursos lecheros, remates ganaderos, el Décimo Campeonato Mundial de Aparte y Encierro de Ganado, así como pabellones permanentes de agroinnovación, mercados campesinos, mujer rural, café y cacao, artesanos, sector automotriz y emprendimiento.

Para este 2026, Expomalocas espera romper las cifras del año pasado al recibir cerca de 250.000 visitantes y generar ingresos por encima de los 110.000 millones de pesos.

La agenda artística para el 30 y 31 de enero, con conciertos en la Arena Mayor Embrujo Llanero, tiene a Carlos Vives y Luis Alfonso como referentes en un cartel con Jean Carlos Centeno, Arelys Henao, Nelson Velásquez, Walter Silva, Alex Manga y el veterano Cholo Valderrama.

Entre tanto, Maloca Académico 2026, se consolida como uno de los espacios de pensamiento y debate más importantes del país alrededor del futuro del campo colombiano.

En el marco de ExpoMalocas 2026, esta agenda reunirá más de 40 expositores de alto nivel, entre ellos expertos nacionales y al menos una decena de invitados internacionales provenientes de países como Brasil y Uruguay, además de representantes de organismos multilaterales como el Banco Mundial.

Durante tres jornadas, Maloca Académico abordará temáticas estratégicas para Colombia como ganadería bovina sostenible y baja en carbono, ordenamiento territorial y paisajes productivos, biodiversidad, energías renovables aplicadas al sector agropecuario, agroecología, seguridad y soberanía alimentaria, compras públicas locales de alimentos y alianzas para el desarrollo rural, posicionando al Meta como un territorio que no solo produce, sino que piensa y lidera la transformación del campo a nivel nacional.

Expomalocas 2026 contará con Brasil como país invitado, Antioquia como departamento invitado y Puerto Gaitán como municipio invitado, fortaleciendo el intercambio comercial, tecnológico y cultural entre regiones y países, y posicionando al Meta como un territorio estratégico para la inversión agropecuaria y agroindustrial.

La programación también integrará eventos alternos de impacto nacional e internacional como la Copa Meta 65 Años de Tenis COSAT Grado 1, encuentros deportivos profesionales y una robusta agenda cultural y musical con artistas de amplia trayectoria, convirtiendo a Expomalocas en una feria integral, familiar y multisectorial.

Con esta edición, el Gobierno departamental ratifica su apuesta por un campo moderno, competitivo y sostenible, donde la tradición productiva se articula con la innovación, el conocimiento y el mercado, proyectando al Meta como territorio que alimenta, produce y evoluciona.

