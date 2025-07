El reconocido actor Jorge Cao, recordado por su trayectoria en televisión y teatro en Colombia y América Latina, atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. Hace un mes, su hija Maricel Luz falleció en Cuba a causa de un cáncer. Sin embargo, la tristeza fue aún mayor al no poder acompañarla en sus últimos días ni asistir a su funeral, debido a que no ha podido regresar a su país natal desde hace más de tres décadas.

(Vea también: Jorge Cao preocupó a seguidores por foto de Vicky Hernández en clínica y aclaró qué pasó)

En una entrevista para el programa ‘Lo sé todo‘, el actor de 81 años habló por primera vez de esta pérdida devastadora. Con la voz entrecortada y una mezcla de nostalgia y resignación, compartió:

Jorge Cao, nacido en Cuba pero radicado en Colombia desde hace un largo tiempo, explicó que no ha podido volver a su país de origen en los últimos 15 años. Las razones de su ausencia no se detallaron, pero su voz deja entrever el peso emocional que esa distancia ha representado, sobre todo al enfrentar la pérdida de seres queridos. “Casi toda mi familia ya no está en este plano. Mi última gran pérdida fue mi hija”, confesó con profundo dolor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)

Pese al sufrimiento, Cao se mostró sereno al hablar del lugar que ocupa Colombia en su vida. Para él, este país no solo ha sido su hogar profesional, sino también espiritual. “No necesito estar en el malecón de La Habana. Me basta con las montañas de Bogotá. Colombia es mi segunda patria, amo este país y amo a su gente, y siento que ellos también me aman”, expresó con gratitud.

El actor, ampliamente admirado por su papel como Don Martín en la telenovela ‘Pasión de Gavilanes‘, también habló de cómo el arte ha sido su refugio y su motor para seguir adelante. A pesar de su edad, no piensa en retirarse todavía. Por el contrario, asegura que continuará sobre las tablas mientras tenga fuerza y pasión. “Nunca he pensado en morir, siempre he pensado en vivir. Y viviré mientras pueda dar lo mejor de mí sobre un escenario”, afirmó con determinación.

Cao concluyó su testimonio con una reflexión sobre el futuro y el cierre digno de su carrera artística: “El día que sienta que ya no estoy al máximo de mis facultades, haré mutis por el foro… y se habrá acabado la carrera. Pero mientras tanto, seguiré aquí, dando todo lo que tengo”.

El testimonio de Jorge Cao conmovió profundamente a sus seguidores y al público colombiano, que lo considera uno de los grandes referentes del arte dramático en el país. Su historia es un recordatorio del dolor que enfrentan muchas personas migrantes al estar lejos de sus familias, así como del poder del arte para acompañar y sanar en medio del sufrimiento.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.