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Escrito por:  Winnie Rodríguez
Redactora     May 29, 2026 - 9:58 pm

La representante a la Cámara por Bogotá, Claudia Romero, alertó a las autoridades tras recibir en su vivienda una corona fúnebre con su nombre, según confirmó la congresista a medios locales. Romero calificó este hecho como una amenaza directa y pidió que se identifique a los responsables de manera urgente.

La congresista señaló que es necesario determinar si el acto está relacionado con su apoyo público al candidato presidencial Iván Cepeda, lo que agrega una dimensión política a la investigación.

Romero enfatizó la importancia de que las autoridades tomen medidas inmediatas para garantizar su seguridad y la de su familia, mientras se esclarecen los hechos y se busca la vinculación de los responsables.

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