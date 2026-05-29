La representante a la Cámara por Bogotá, Claudia Romero, alertó a las autoridades tras recibir en su vivienda una corona fúnebre con su nombre, según confirmó la congresista a medios locales. Romero calificó este hecho como una amenaza directa y pidió que se identifique a los responsables de manera urgente.

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La congresista señaló que es necesario determinar si el acto está relacionado con su apoyo público al candidato presidencial Iván Cepeda, lo que agrega una dimensión política a la investigación.

Romero enfatizó la importancia de que las autoridades tomen medidas inmediatas para garantizar su seguridad y la de su familia, mientras se esclarecen los hechos y se busca la vinculación de los responsables.

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