La representante a la Cámara por Bogotá, Claudia Romero, alertó a las autoridades tras recibir en su vivienda una corona fúnebre con su nombre, según confirmó la congresista a medios locales. Romero calificó este hecho como una amenaza directa y pidió que se identifique a los responsables de manera urgente.
La congresista señaló que es necesario determinar si el acto está relacionado con su apoyo público al candidato presidencial Iván Cepeda, lo que agrega una dimensión política a la investigación.
#EnDesarrollo La representante a la Cámara por Bogotá, Claudia Romero, denunció amenazas en su contra luego de recibir en su vivienda una corona fúnebre que llevaba su nombre.
La congresista pidió identificar e investigar a los responsables y determinar si esto tiene relación… pic.twitter.com/H2GKELD9QbLee También
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— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 30, 2026
Romero enfatizó la importancia de que las autoridades tomen medidas inmediatas para garantizar su seguridad y la de su familia, mientras se esclarecen los hechos y se busca la vinculación de los responsables.
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