Antes de quedar en el centro de la polémica por un video con amenazas contra el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella, Andrés Solano Bautista ya era una figura conocida en Bogotá por su actividad empresarial y por haber estado relacionado con uno de los casos judiciales que más conmocionó a la capital: el asesinato del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

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Solano es reconocido en el sector comercial por ser el propietario de Before Club, un establecimiento nocturno ubicado en el norte de Bogotá. Precisamente ese lugar fue mencionado en las investigaciones por la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes que fue asesinado el 31 de octubre de 2025 tras salir del reconocido establecimiento. Según se conoció en ese momento, el joven fue interceptado por un grupo de personas que lo agredieron violentamente hasta causarle la muerte.

(Vea también: Minuto a minuto de la golpiza a Jaime Esteban Moreno, estudiante de los Andes; así falleció)

Además de su faceta empresarial, Solano también había ganado notoriedad pública por la relación sentimental que sostuvo con la representante a la Cámara María del Mar Pizarro. Sin embargo, en las últimas horas volvió a ser noticia por razones distintas, luego de que se viralizara un video en el que lanza fuertes señalamientos y amenazas contra Abelardo de la Espriella.

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En la grabación, Solano aparece frente a un grupo de personas vistiendo un saco negro con capucha y pronuncia un discurso cargado de expresiones agresivas. “Con todos los jaguares… porque vamos a ir a buscar a Abelardo y lo vamos a ir a destripar y a fumigar”, afirmó en uno de los apartes del video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Circula en redes sociales un preocupante video de un hombre identificado como Andrés Adolfo Solano, quien públicamente tras las manifestaciones de #Bogotá amenaza de muerte al candidato Abelardo De La Espriella. pic.twitter.com/w4vxb5uDcU — Noticias Cartago (@NoticiasCartag) June 3, 2026

El empresario también calificó al candidato presidencial como “narcotraficante”, “paramilitar” y “mafioso”, sin presentar pruebas de tales acusaciones. Incluso hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para que actuaran contra De la Espriella y aseguró que quería verlo en prisión, en declaraciones que han generado fuertes reacciones en el escenario político.

La controversia llevó a que María del Mar Pizarro se pronunciara públicamente para marcar distancia frente a las palabras de su expareja. En declaraciones entregadas a La FM, la congresista aclaró que actualmente no mantiene una relación sentimental con Solano y rechazó de manera categórica los comentarios hechos por él.

“Quiero precisar que el señor Andrés Solano no es mi pareja sentimental. Rechazo los comentarios de carácter violento que él ha expresado, los cuales no me representan ni comparto”, señaló la representante. Pizarro agregó que siempre ha defendido el debate democrático desde la confrontación de ideas y no mediante ataques personales, por lo que se apartó completamente de las declaraciones que hoy tienen a Solano en el centro de la polémica nacional.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: