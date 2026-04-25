La muerte de Tamyris Teixeira Santos ha causado conmoción en Brasil y en redes sociales, luego de que su cuerpo fuera encontrado en una playa de Río de Janeiro días después de haber sido reportada como desaparecida.

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Según informó el medio local g1, la mujer de 36 años fue hallada el pasado 22 de abril en la playa de Botafogo, y su identidad fue confirmada por familiares un día después.

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De acuerdo con los reportes, Santos había desaparecido el 18 de abril mientras se encontraba en la playa de Leblon, a varios kilómetros del lugar donde posteriormente fue encontrada. Ese día compartía con amigos y, hacia las 5:00 de la tarde, decidió ingresar al mar, pero no regresó.

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La alerta se encendió al día siguiente, cuando personal del sector notó que sus pertenencias permanecían en la playa sin ser reclamadas, lo que llevó a informar a sus familiares.

Los bomberos locales indicaron a g1 que las condiciones del mar eran favorables ese día y que no se registraron llamados de emergencia relacionados con su desaparición. Asimismo, testigos señalaron que el grupo con el que estaba habría consumido bebidas alcohólicas durante la jornada.

La madre de la víctima expresó dudas frente a las circunstancias del caso. En declaraciones recogidas por el medio brasileño, cuestionó cómo pudo ocurrir el hecho en una playa concurrida.

“La playa estaba llena. No hay manera de que alguien pueda ahogarse en un lugar así sin que nadie se dé cuenta”, manifestó.

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Tamyris Teixeira Santos contaba con más de 18.000 seguidores en Instagram, donde compartía contenido relacionado con su estilo de vida, el deporte y su práctica en artes marciales como jiu-jitsu y muay thai.

Su última publicación fue realizada el 13 de abril, días antes de su desaparición. Tras conocerse la noticia de su muerte, seguidores y amigos inundaron sus redes con mensajes de despedida y condolencias.

Las autoridades brasileñas avanzan en las investigaciones para esclarecer las causas exactas de la muerte. Mientras tanto, el caso ha causado interrogantes y dolor entre sus allegados, quienes esperan respuestas sobre lo ocurrido.

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