La creadora de contenido Antonia Botero, conocida por su participación en ‘Los Chicaneros’, abrió su corazón y relató los complejos momentos que vivió desde su embarazo, cuando comenzó a experimentar síntomas que la hicieron pensar en un problema cardíaco.

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Según contó, durante ese periodo sufrió episodios intensos que incluían sensación de ahogo, ardor en el pecho y dificultad para respirar, lo que causó preocupación tanto en ella como en su entorno cercano.

La ‘influencer’ explicó que, en medio de esos episodios, llegó a creer que tenía una afección cardíaca, incluso un posible soplo, y que todo estaba relacionado con el embarazo.

“Llegué a pensar que tenía algo en el corazón. Cada vez que me daba, me sentaba en el piso y no podía moverme”, contó, al tiempo que recordó cómo su pareja, Chavi, la ayudaba a controlar la respiración en medio de la angustia.

Sin embargo, tras el nacimiento de su hija, los síntomas continuaron, lo que la llevó a buscar respuestas más allá de lo físico.

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Ansiedad en ‘influencer’ de ‘Los Chicaneros’

Fue entonces cuando Antonia Botero entendió lo que realmente estaba ocurriendo: se trataba de ataques de ansiedad.

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La creadora de contenido confirmó que actualmente continúa en terapia, como parte de su proceso para manejar esta condición.

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