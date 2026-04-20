La creadora de contenido Antonia Botero, conocida por su participación en ‘Los Chicaneros’, abrió su corazón y relató los complejos momentos que vivió desde su embarazo, cuando comenzó a experimentar síntomas que la hicieron pensar en un problema cardíaco.
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Según contó, durante ese periodo sufrió episodios intensos que incluían sensación de ahogo, ardor en el pecho y dificultad para respirar, lo que causó preocupación tanto en ella como en su entorno cercano.
“Había momentos en los que sentía que no podía respirar bien, como si el aire no me entrara, me ardía por dentro; pensaba que me iba a desmayar”, relató.Lee También
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La ‘influencer’ explicó que, en medio de esos episodios, llegó a creer que tenía una afección cardíaca, incluso un posible soplo, y que todo estaba relacionado con el embarazo.
“Llegué a pensar que tenía algo en el corazón. Cada vez que me daba, me sentaba en el piso y no podía moverme”, contó, al tiempo que recordó cómo su pareja, Chavi, la ayudaba a controlar la respiración en medio de la angustia.
Sin embargo, tras el nacimiento de su hija, los síntomas continuaron, lo que la llevó a buscar respuestas más allá de lo físico.
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Ansiedad en ‘influencer’ de ‘Los Chicaneros’
Fue entonces cuando Antonia Botero entendió lo que realmente estaba ocurriendo: se trataba de ataques de ansiedad.
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La creadora de contenido confirmó que actualmente continúa en terapia, como parte de su proceso para manejar esta condición.
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