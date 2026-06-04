El actor y profesor colombiano Ubeimar Ríos aseguró que todavía le cuesta asimilar el reconocimiento que ha recibido gracias a ‘Un poeta’, cinta que lo llevó a festivales internacionales y a los recientes Premios Platino Xcaret 2026.

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(Vea también: “Quedé destruido”: Ubeimar Ríos confesó cómo lo afectó grabar ‘Un poeta’)

De hecho, en conversación con Pulzo desde Riviera Maya, México, el intérprete contó cómo ha manejado el paso “del anonimato al reconocimiento”.

Esta es la entrevista completa:

Ubeimar Ríos habló de la fama tras ‘Un poeta’

Durante la entrevista, Ubeimar Ríos aseguró que mantiene los pies sobre la tierra gracias a la lectura y la filosofía.

“Como dice Heráclito, nada está fijo para siempre”, comentó a este medio.

El actor también explicó que sigue trabajando como docente y que sus estudiantes incluso le hacen ‘bullying’ por la película y la fama que ha ganado.

“Ellos están felices con el profesor famoso, pero me molestan mucho”, contó.

‘Un poeta’ llevó a Ubeimar Ríos a Premios Platino

El protagonista de ‘Un poeta’ confesó que jamás imaginó recorrer tantos países gracias al cine. Según dijo, la película ya lo ha llevado a más de 12 países y uno de los momentos más impactantes fue la proyección en el Festival de Cannes.

“Allá hubo una escena que el público aplaudió en plena película. Eso dicen que no pasa normalmente”, recordó.

También destacó experiencias en Guatemala y Egipto, lugares a los que llegó gracias al éxito internacional de la producción colombiana.

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