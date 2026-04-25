Álvaro Mutis no fue un escritor convencional. Nacido en Bogotá en 1923, su vida tuvo tantos matices como su personaje más famoso, Maqroll el Gaviero. Este domingo 26 de abril, la pantalla nacional proyectará un documental que busca desentrañar la complejidad de un hombre que decidió abandonar el bachillerato para entregarse por completo a la poesía y al billar, terminando como uno de los pilares de la lengua castellana.

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Mutis, quien falleció en México en 2013, fue un testigo excepcional del siglo XX. Su trayectoria estuvo marcada por contrastes profundos: desde el refinamiento de los círculos culturales hasta los días sombríos que pasó en la cárcel de Lecumberri en México. Fue precisamente en el encierro y en los aeropuertos donde gestó gran parte de una obra que, años más tarde, le otorgaría la distinción más grande de nuestras letras: el Premio Cervantes.

Uno de los puntos clave que explora este trabajo biográfico es su relación con Gabriel García Márquez. Más que amigos, fueron cómplices literarios; se dice que Mutis fue quien le entregó a Gabo los libros que cambiaron su forma de escribir. Esa influencia mutua ayudó a definir el rumbo de la literatura colombiana ante el mundo, un legado que se mantiene vigente a más de diez años de su partida.

Como bien señala el periodista Fernando Quiroz, Mutis fue un personaje en sí mismo. Enamorado del mar y de las montañas cafeteras, vivió el exilio y se convirtió en un viajero incansable. Su obra, encabezada por novelas como ‘La nieve del almirante’, es un reflejo de esa búsqueda constante por los vestigios de un pasado que se desvanece.

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El documental, que se emitirá en la noche del domingo después de ‘Los Informantes’, es un cierre necesario a los homenajes que iniciaron con el centenario de su nacimiento en 2023. Es una oportunidad para que las nuevas generaciones entiendan por qué Mutis, el hombre que despreciaba los diplomas pero amaba las palabras, sigue siendo una brújula indispensable para entender la cultura de nuestro país.

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