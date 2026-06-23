La Selección de la República Democrática del Congo tendrá este martes una prueba de fuego en el Mundial cuando enfrente a Colombia desde las 9:00 p. m. (hora colombiana). Sin embargo, más allá de lo que ocurra en la cancha, una de las historias que más ha llamado la atención en las últimas horas es la de Yoane Wissa, uno de los referentes del equipo africano y protagonista de un episodio que pudo terminar en tragedia.

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Hoy es una de las figuras del Congo y uno de los jugadores más reconocidos de su generación, pero hace apenas unos años estuvo cerca de perderlo todo en cuestión de segundos.

La historia se remonta a 2021, cuando el delantero atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera. Después de abrirse camino en las categorías inferiores del fútbol francés, había logrado consolidarse en la primera división con el Lorient, equipo en el que marcó diez goles y empezó a llamar la atención de clubes más importantes.

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Todo parecía marchar bien hasta que una situación inesperada cambió su vida.

Según se conoció durante el proceso judicial posterior, Wissa llegaba a su vivienda acompañado de su hija, que entonces era apenas una bebé. En ese momento, una mujer se acercó asegurando ser una aficionada que quería un autógrafo.

Cuando el futbolista se disponía a entrar a su casa, la mujer le lanzó ácido directamente al rostro. La agresión, de acuerdo con las investigaciones, tenía un objetivo aún más aterrador: secuestrar a la menor.

Wissa reaccionó de inmediato y logró impedir que se llevaran a su hija, aunque sufrió graves lesiones faciales que obligaron a varias intervenciones médicas. Durante el juicio, su abogado explicó que el atacante estuvo muy cerca de causarle daños irreversibles.

“Afortunadamente no perdió la vista y fue solo gracias a su reacción que no se llevaron a su hija”, señaló el representante legal del jugador.

La justicia terminó condenando a la agresora a 30 años de prisión por intento de asesinato e intento de secuestro de menores.

Lejos de derrumbarse, el delantero encontró la manera de reconstruir su carrera. Poco tiempo después dio el salto al fútbol inglés, donde brilló con el Brentford, club con el que anotó 49 goles en 149 partidos. Ese rendimiento le abrió las puertas de un traspaso millonario al Newcastle.

Aunque su temporada reciente no ha sido la más destacada a nivel de clubes, el Mundial parece haberle devuelto su mejor versión. En el debut de la República Democrática del Congo en una Copa del Mundo después de más de medio siglo, Wissa anotó el gol que permitió empatar frente a Portugal y escribió una página histórica para su país.

Tras ese encuentro, el delantero recordó sus orígenes y no pudo contener la emoción. Contó que llamó a su madre después del partido y que ambos terminaron llorando al recordar todo lo que habían vivido para llegar hasta ese momento.

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Ahora, con Colombia como próximo rival, Wissa vuelve a estar bajo los reflectores. Esta vez no solo por sus goles, sino por la increíble historia de superación que lo convirtió en uno de los protagonistas más inspiradores del Mundial.

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