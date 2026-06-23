Este martes, 23 de junio, la Selección Colombia tendrá su segundo encuentro en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues luego de derrotar a Uzbekistán en la primera ronda ahora se mide con el equipo africano soñando con la clasificación.

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Este no será un duelo sencillo, ya que el conjunto africano en la primera ronda mostró muy buenas cualidades y por eso logró sacar un sorpresivo empate frente al Portugal de Cristiano Ronaldo.

Ahora, esta no es la primera vez que Colombia se mide con un conjunto africano en Copas del Mundo, así que ya sabe más o menos cómo es enfrentar a esta clase de rivales que son complicadas, físicas y muy ordenadas.

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Esta será la quinta oportunidad en la que Colombia se enfrentará con equipos de este continente en la Copa del Mundo, con un historial de tres victorias y una sola derrota.

De hecho, esa única derrota fue en la primera oportunidad que se enfrentaron, en 1990. En aquella oportunidad, en octavos de final, Colombia empató 0-0 con Camerún, pero en tiempo suplementario Roger Milla aprovechó un error de René Higuita para mandar el balón al fondo de la red y dejar a la ‘Tricolor’ fuera del Mundial.

Luego, en 1998, la Selección Colombia se midió con Túnez en fase de grupos y lo derrotó por 1-0 gracias al gol de Léider Preciado.

Ya después de 16 años, cuando Colombia volvió al Mundial, le correspondió jugar con Costa de Marfil de Didier Drogba y Yaya Touré, derrotándolo por 2-1 gracias a los goles de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

Finalmente, en Rusia 2018, el cuadro nacional derrotó a Senegal por 1-0 con gol de Yerry Mina, un resultado que le permitió a Colombia quedar primero del grupo.

Ahora, Colombia necesita una victoria para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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A qué hora es Colombia vs. Congo

Cabe recordar que Colombia tendrá su segundo encuentro en el Mundial este martes, 23 de junio, a partir de las 9:00 de la noche (hora colombiana) en Guadalajara, México.

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