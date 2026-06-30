Este martes, 30 de junio, se juega uno de los partidos más llamativos de los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que será entre la Selección de México y la Selección de Ecuador.

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(Ver también: Otro europeo fuera: Marruecos ganó por penaltis y eliminó a Países Bajos del Mundial 2026)

Este es un partido muy llamativo porque los anfitriones ganaron sus primeros tres compromisos (frente a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa) y no recibieron ningún gol, por lo que hay mucha ilusión en los hinchas mexicanos.

Ecuador, por su parte, tuvo una fase de grupos complicada, pero en la última fecha logró ganarle a Alemania y por eso accedió a esta ronda, destacando que igual está jugando bien de la mano de sus estrellas como Plata, Moises Caicedo y el mismo Willian Pacho.

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Ahora, teniendo en cuenta la importancia y complejidad del encuentro, en la noche de este lunes los hinchas mexicanos se fueron hasta el hotel de concentración de Ecuador con el objetivo de no dejarlos descansar, pues estuvieron varias horas con tambores, cantos y fuegos artificiales.

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Qué dijo la Selección Ecuador

Ante esto, la Selección Ecuador sacó un comunicado quejándose de la situación y pidiéndole a las autoridades que eso no vuelva a ocurrir porque esas actuaciones “dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un Mundial de fútbol debería representar”.

Este fue el comunicado completo:

De hecho, concluyó con lo siguiente: “Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas”.

Lo cierto es que estas situaciones sí afectan la tranquilidad y comodidad de los futbolistas, pero igual este tipo de actuar no es nuevo, ya que los hinchas lo suelen hacer sobre todo en partidos internacionales.

(Ver también: Detallazo de Alfaro con Hernández Bonnet y el Gol Caracol, luego de eliminar a Alemania)

A qué hora es México vs. Ecuador

Este compromiso, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial, será este martes, 30 de junio, a partir de las 8:00 de la noche, hora colombiana.

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