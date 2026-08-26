Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

En la tarde del lunes 24 de agosto se registró un grave hecho de violencia en Cartago, que dejó a dos personas de la misma familia gravemente heridas. Sneider Londoño Álvarez, de 37 años, y su padre, José Martín Londoño, de 54, fueron atacados con disparos mientras se encontraban en el parqueadero que administran, ubicado en la calle 1 con carrera 4. El ataque ocurrió hacia la 1:15 p. m., cuando varios individuos que se movilizaban en motocicleta llegaron al lugar. Según reportó el diario El Diario, los agresores ingresaron al establecimiento y, sin pronunciar palabra, abrieron fuego de forma repetida contra ambos hombres.

Sigue a PULZO en Discover

Luego del atentado, padre e hijo fueron rápidamente trasladados al Hospital Universitario de Cartago, donde recibieron atención médica de urgencia. Hasta el cierre de la edición de la noticia, el pronóstico de los heridos se mantenía reservado, por lo que no se conoce el estado actual de salud de las víctimas. Este hecho ha causado conmoción entre la comunidad local, que observa con preocupación el aumento de episodios violentos de este tipo.

De acuerdo con la información proporcionada por El Diario, las autoridades policiales llegaron al sitio del suceso minutos después del ataque. Allí procedieron a acordonar el lugar y realizar la inspección judicial, con el fin de recolectar pruebas y testimonios que permitan esclarecer los hechos. Unidades de criminalística adscritas a la Sección de Investigación Criminal (Sijín) adelantaron labores técnicas y recopilaron elementos materiales de prueba que podrían resultar fundamentales en el avance de la investigación.

Las autoridades ahora centran sus esfuerzos en determinar quiénes fueron los autores del atentado y cuál podría ser la motivación detrás de este intento de homicidio. Hasta la fecha, no se han reportado capturas y el caso sigue en investigación, mientras los allegados de las víctimas esperan respuestas sobre lo sucedido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué hicieron las autoridades tras el ataque sicarial en el parqueadero de Cartago?

Luego de conocerse el atentado, la Policía llegó al parqueadero, acordonó la escena y realizó la inspección judicial. Posteriormente, unidades de criminalística de la Sijín trabajaron en la recolección de pruebas y elementos que permitan esclarecer quiénes fueron los autores y el motivo del ataque, según reportó El Diario.

¿Cuál es el estado de salud de Sneider Londoño y su padre tras el atentado?

De acuerdo con la información proporcionada hasta el cierre de la edición por El Diario, tanto Sneider Londoño Álvarez como su padre, José Martín Londoño, se encontraban bajo atención médica en el Hospital Universitario de Cartago, y su pronóstico era reservado en ese momento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.