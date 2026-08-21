Por: Caracol Televisión

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Martha Liliana Ruiz volvió al altar en 2019, a sus 54 años, para casarse con el hombre que por varios años dio por muerto. La actriz contó en ‘Historias con Ritmo’, el pódcast de Caracol Televisión, que el romance comenzó cuando ella tenía 15 años en Anaco, Venezuela, un campo petrolero donde trabajaba su padre, y en el que las familias de los ingenieros tenían sus casas, colegios y todas las comodidades. Alex jugaba tenis frente a su casa y allí nació su noviazgo juvenil.

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“Duramos un tiempo, pero es que, en esa época, cero internet, cero redes y eso era carta viene, carta va, llamada telefónica y carísimas. Y después de un tiempo, él termina sus estudios y se va a vivir a Texas, a estudiar a Texas. Ya en ese momento no nos comunicábamos más, pero además ni siquiera nunca terminamos. Se fue enfriando, se fue enfriando y ya desapareció la relación”, contó ella en la conversación.

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Años después, su padre le contó que un sacerdote pidió oraciones en misa por un trágico accidente en Texas donde viajaban los amigos de Alex. “Yo dije: ‘Ay, Dios, terrible’… quedó como de ‘qué triste que el primer novio de uno lo pasó al papá'”, relató la famosa.

Décadas más tarde, Facebook le sugirió el perfil de Alex Peterson. Sorprendida, la actriz le escribió para resolver el misterio. Alex le aclaró que se salvó milagrosamente porque cedió su puesto en el auto al novio de su hermana para quedarse con sus padres: “El pobre, la hermana sí se quedó sin novio y yo no”.

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¿Cómo revivió el amor entre Martha Liliana Ruiz y su esposo?

Aunque retomaron el contacto como amigos porque ella estaba casada, tiempo después la actriz enfrentó su divorcio. Tras cambiar su estado sentimental en redes sociales, Alex la contactó de inmediato para brindarle apoyo incondicional. Este gesto inició un nuevo capítulo juntos que hoy suma siete años de matrimonio.

“El amor aparece cuando uno menos se lo imagina. Tengo personas mayores que yo, que eso es mucho decir, que han encontrado hombres maravillosos, maravillosos. Hace poco estuve visitando a una amiga que tengo aquí en el pueblo cerca, ella tiene 80 años, y me dijo: ‘No, estoy feliz porque tengo novio’, y yo: ‘¡No!’ Me dice: ‘Es adorable, es un veterano, viene, me visita, se queda en mi casa’, y yo: ‘¡Wow!’ Y a ella le han llegado todas las ganas de vivir y yo digo, el amor no tiene edad, no tiene edad, definitivamente”, concluyó la actriz en ‘Historias con Ritmo’.

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