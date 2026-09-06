Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, dio un firme pronunciamiento ante la emergencia que vive su departamento por una ola de incendios forestales, crisis que ha movilizado a las autoridades y a la comunidad durante varias semanas. Este domingo 6 de septiembre, desde su cuenta en la red social X, la mandataria rechazó lo que considera señalamientos falsos respecto a la gestión que adelantan las entidades oficiales y los voluntarios en medio de esta situación crítica. Así, anunció que emprenderá acciones legales contra aquellas personas que, según sus palabras, estén difundiendo acusaciones sin fundamento en torno a la respuesta institucional frente a las conflagraciones.

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Según lo compartido por Matiz en su mensaje, la gobernación, junto con organismos de socorro, miembros de la Policía, campesinos y voluntarios, lleva al menos cinco semanas en labores constantes para combatir los incendios en distintas zonas del Tolima. Estos esfuerzos, defendió, han sido esenciales para enfrentar las emergencias y proteger tanto vidas humanas como el territorio afectado.

En el mismo comunicado, Matiz hizo énfasis en que se aplicará "todo el peso de la ley para todo aquel que provoque incendios" y, además, extendió esta advertencia legal a quienes, a su juicio, intenten "responsabilizar falsamente" a las autoridades y afecten el reconocimiento del trabajo de quienes han respondido durante la crisis. De acuerdo con sus declaraciones, es indispensable reconocer el esfuerzo colectivo y evitar que versiones sin sustento diluyan los avances logrados en medio de la tragedia.

Asimismo, la gobernadora cuestionó de forma directa a quienes, desde su perspectiva, estarían intentando obtener provecho político de la emergencia. Criticó que algunos actores busquen "sacar réditos políticos de una tragedia como esta", señalando los riesgos de convertir una situación de calamidad en motivo de confrontación partidista.

Finalmente, Adriana Magali Matiz invitó a la ciudadanía a evitar que estas conflagraciones, más allá del daño ambiental, se transformen en chispas para encender tensiones sociales o polarización en el departamento. Llamó a la sensatez y a anteponer la unidad sobre las disputas políticas durante la atención de la emergencia.

¿Qué acciones legales puede tomar la gobernadora del Tolima ante acusaciones falsas por la emergencia de incendios?

La gobernadora Adriana Magali Matiz anunció que denunciará a quienes, según afirmó, estarían haciendo señalamientos falsos respecto a la gestión de la emergencia. Según lo dicho por la mandataria, se actuará conforme lo permite la ley contra quienes difundan información sin fundamento que pueda perjudicar el trabajo institucional y social realizado durante las semanas de crisis por incendios forestales.

¿Quiénes han participado en la atención a los incendios forestales en Tolima?

De acuerdo con declaraciones de la gobernadora y la información que compartió en X, la respuesta ante los incendios ha contado con la participación de la Gobernación del Tolima, organismos de socorro, miembros de la Policía, campesinos y numerosos voluntarios. Este trabajo conjunto ha buscado contener y mitigar los efectos de las conflagraciones que han afectado varias zonas del departamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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