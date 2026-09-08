La visita de Marco Rubio a Colombia también dejó espacio para encuentros alejados de las reuniones oficiales y los temas de política internacional. Mientras el secretario de Estado de Estados Unidos cumplía su agenda en Barranquilla, su esposa, Jeanette Rubio, compartió un espacio con Ana Lucía Pineda.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: [Video] “Se volvió loco” el comentario jocoso de Marco Rubio que le sacó risas a De la Espriella)

La primera dama colombiana contó en una publicación en Instagram algunos detalles del encuentro, que tuvo dos momentos: una conversación sobre las familias afectadas por el terremoto y una visita a uno de los lugares más representativos de la cultura barranquillera.

El plan terminó con una parada en el Museo del Carnaval de Barranquilla, espacio en el que las visitantes pudieron acercarse a una de las expresiones culturales más importantes de la ciudad.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Analu Pineda 💗 (@analu_pineda)

Ana Lucía Pineda habló con Jeanette Rubio sobre las familias afectadas por el terremoto

De acuerdo con lo contado por Ana Lucía Pineda, durante el encuentro con Jeanette Rubio hablaron sobre la situación que atraviesan las familias afectadas por el terremoto y sobre las acciones que se han desarrollado para acompañarlas.

La conversación estuvo relacionada con la campaña ‘Colombia, Un Solo Corazón’, iniciativa que, según explicó Pineda, permitió reunir esfuerzos de colombianos y extranjeros para brindar apoyo a las personas que más lo necesitaban después de la emergencia.

El tema cobró especial relevancia durante la visita, pues la situación de las comunidades afectadas ha requerido atención y solidaridad más allá de los primeros días posteriores al desastre.

Pineda destacó precisamente ese componente de unión y generosidad que, a su juicio, dejó la campaña, al señalar que sirvió para mostrar cómo diferentes personas se sumaron para acompañar a las familias damnificadas.

Así, el encuentro entre ambas no se limitó a un protocolo de bienvenida, sino que incluyó una conversación sobre una de las situaciones sociales que ha marcado la agenda reciente del país.

Jeanette Rubio conoció el Museo del Carnaval de Barranquilla

Después de conversar sobre la situación de las familias afectadas, Ana Lucía Pineda y Jeanette Rubio tuvieron un plan mucho más relacionado con la cultura de la ciudad.

Las dos visitaron el Museo del Carnaval de Barranquilla, acompañadas por Katia Nule, gestora social de Barranquilla.

El lugar fue escogido como escenario para mostrar parte de las tradiciones que identifican a la capital del Atlántico y que tienen en el Carnaval una de sus principales expresiones.

Pineda destacó que el museo permite exaltar la cultura, las tradiciones y el patrimonio que representan a Colombia, además de mostrar elementos asociados con la alegría, la creatividad y la identidad del país.

La visita también permitió darle un componente cultural a la agenda de los acompañantes de Rubio durante su paso por Barranquilla, ciudad que recibió al funcionario estadounidense en medio de una jornada marcada principalmente por asuntos de seguridad, cooperación y relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

Aunque la agenda del secretario de Estado estuvo concentrada en reuniones y asuntos de gobierno, el recorrido de sus acompañantes permitió mostrar otra cara de la visita internacional.

Un recorrido por la cultura colombiana durante la visita de Rubio

El paso de Jeanette Rubio por el Museo del Carnaval se convirtió así en uno de los momentos más distendidos de la jornada.

La publicación de Ana Lucía Pineda puso el foco en el encuentro entre ambas y en la posibilidad de compartir un espacio cultural durante una visita que, en el caso de Marco Rubio, estuvo marcada por asuntos de alto nivel entre los dos países.

El Museo del Carnaval es, además, un escenario especialmente representativo para una actividad de este tipo, debido al peso que tiene la celebración barranquillera dentro de la identidad cultural de Colombia.

Pineda aprovechó la publicación para resaltar precisamente esa dimensión. Más que entregar detalles políticos sobre la visita, su mensaje mostró el componente humano y cultural que también acompañó la llegada de la delegación estadounidense.

El encuentro tuvo entonces dos caras: primero, una conversación relacionada con las familias que siguen enfrentando las consecuencias del terremoto y el trabajo de solidaridad desarrollado mediante ‘Colombia, Un Solo Corazón’; después, un recorrido por una expresión cultural que busca representar parte de la identidad del país.

De esta manera, Jeanette Rubio tuvo una agenda diferente durante la visita de Marco Rubio a Colombia y conoció, de la mano de Ana Lucía Pineda y Katia Nule, uno de los espacios culturales más reconocidos de Barranquilla.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.