Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El cáncer de próstata que enfrenta el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha tomado un rumbo más complejo y preocupante, según revelaciones recientes de su hijo Hunter Biden en entrevista con la BBC. Hunter, visiblemente afectado, expuso que la enfermedad de su padre, inicialmente diagnosticada como una forma agresiva en mayo de 2025, ha traspasado los límites de los huesos y se ha propagado aún más, lo que evidencia un avance de la metástasis y un escenario delicado para el exmandatario de 83 años.

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De acuerdo con Hunter, las consecuencias de este cáncer metastásico se han traducido en dolores intensos y una notoria debilidad, afectando de manera directa no solo la vida de quien fuera presidente de Estados Unidos, sino también la dinámica familiar. Hunter Biden puso de relieve que, a pesar de la gravedad, Joe Biden continúa siendo la figura central para sus hijos y nietos, mostrando un carácter resiliente frente a las dificultades.

El diagnóstico público de la enfermedad se conoció menos de cuatro meses después de que Joe Biden abandonara la Casa Blanca, en mayo de 2025. Desde ese momento, se confirmó que el cáncer había alcanzado sus huesos, y el tratamiento incluyó radiación y terapia hormonal, dos procedimientos habituales para intentar frenar la progresión del cáncer de próstata cuando hay compromiso óseo.

No obstante, según las más recientes declaraciones, estos esfuerzos no habrían logrado contener del todo el avance de la enfermedad. Como recoge la BBC, Hunter Biden enfatizó lo doloroso que ha sido enfrentar esta etapa, tanto para él como para toda su familia, ya que observar el deterioro físico del exmandatario se convierte en una prueba emocional constante.

A pesar de las complicaciones, Joe Biden ha buscado mantener presencia en la vida pública. En junio, su participación en actos del Centro Presidencial Obama en Chicago demostró su interés por seguir activo en temas políticos y sociales del país, a pesar de los desafíos médicos que enfrenta.

Hasta el momento, tras la entrevista de Hunter Biden, el círculo cercano del expresidente no ha divulgado más información sobre el estado de salud de Joe Biden, dejando en reserva los siguientes pasos en su atención médica.

¿Cuál es el estado de salud actual de Joe Biden según declaraciones recientes?

De acuerdo con la entrevista de Hunter Biden a la BBC, Joe Biden enfrenta un cáncer de próstata que ha hecho metástasis y ya superó los huesos, situación que se describe como dolorosa y debilitante. No se han ofrecido detalles médicos adicionales tras estas declaraciones, y el quipo del exmandatario se ha mantenido en silencio.

¿Qué tratamientos ha recibido Joe Biden para el cáncer de próstata avanzado?

Según lo informado, Joe Biden ha recibido radiación y terapia hormonal desde que fue diagnosticado públicamente en mayo de 2025. Estos tratamientos son habituales para el cáncer de próstata cuando existe metástasis ósea, aunque según Hunter Biden, la enfermedad habría seguido progresando más allá de los huesos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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