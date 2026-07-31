Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un reciente incendio en la entrada del barrio Santa Inés puso en alerta a las autoridades locales, quienes detectaron el origen de la emergencia bajo el puente vehicular del sector. Tras el incidente, las entidades pertinentes decidieron tomar medidas inmediatas e intervinieron la zona para garantizar la seguridad de los habitantes. Según la información recabada durante la inspección, en la parte interior del puente se encontraron estructuras improvisadas, conocidas como cambuches, además de una significativa acumulación de residuos. Estos elementos, sumados a las señales de quemas previas, representaban un potencial peligro de nuevos incendios en la zona, lo que motivó la intervención coordinada de las autoridades.

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De acuerdo con las diferentes entidades que participaron en la jornada, tras la conflagración se procedió a una limpieza a fondo y a la recuperación del espacio bajo el puente. El objetivo principal era no solo eliminar el material combustible, sino también mejorar las condiciones de salubridad del entorno para evitar futuros riesgos. Durante el procedimiento, fueron desmontados varios cambuches improvisados. Las autoridades enfatizaron que estos eran habitados por personas en situación de calle y, a su vez, el sitio había sido transformado en un depósito informal de basura, lo que agravaba el riesgo de incidentes.

La cantidad y tipo de residuos hallados bajo la estructura sorprendieron a los encargados de la intervención. Se registró el retiro de colchones, muebles en mal estado, prendas de vestir, botellas, plásticos, zapatos y otros desechos que estaban amontonados en el lugar. De acuerdo con lo informado, incluso se encontraron restos de quemas realizadas directamente sobre estos materiales, lo que incrementaba el peligro de propagación de incendios y afectaba la seguridad de quienes transitaban o habitaban en la zona.

La jornada de limpieza y recuperación hizo parte de una estrategia más amplia, centrada en recuperar espacios públicos que han sido ocupados de forma irregular con el paso del tiempo. Así mismo, el operativo permitió identificar a una persona que aún permanecía en ese sitio, evidenciando la complejidad social involucrada en este tipo de situaciones.

¿Qué originó el incendio en el sector de Santa Inés?

El incendio en el sector de Santa Inés se produjo en el área bajo el puente vehicular, donde las autoridades hallaron cambuches improvisados y una acumulación considerable de residuos. Se identificaron señales de quemas sobre estos desechos, lo que sugiere que la presencia continua de material inflamable y actividades irregulares en el sector estuvieron entre las causas principales del incidente.

¿Por qué la acumulación de residuos debajo del puente representa un riesgo?

La acumulación de residuos debajo del puente en Santa Inés significa un riesgo elevado de incendios, ya que materiales como colchones, muebles y plásticos son altamente combustibles. Además, el uso recurrente del espacio para quemas informales agrava la posibilidad de emergencias que amenacen tanto la infraestructura como la seguridad de quienes circulan o viven en la zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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