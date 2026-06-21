El presidente Gustavo Petro participó en la instalación de la jornada electoral y aprovechó su intervención para referirse a las denuncias que ha presentado ante las autoridades electorales por presuntas irregularidades en la primera vuelta presidencial. El mandatario aseguró que ya puso esos hechos en conocimiento del Consejo Nacional Electoral y manifestó su expectativa de que sean investigados.

Sigue a PULZO en Discover

“He puesto mis denuncias al Consejo Electoral, que espero las tramite, sobre la pasada justa y espero que no haya necesidad sobre esta vuelta”, afirmó Petro durante su discurso. El jefe de Estado indicó que corresponde a las autoridades competentes revisar las quejas y tomar las decisiones que consideren pertinentes dentro del proceso electoral.

El mandatario enfatizó que la última palabra sobre cualquier controversia relacionada con las elecciones la tendrán los jueces, una vez se surtan los escrutinios y se analicen las reclamaciones presentadas. “La decisión la toman los jueces después de evaluar los escrutinios o las quejas que haya”, señaló.

(Vea también: “Que no se llene de sangre”: Petro pidió a seguidores evitar violencia ante resultados de elecciones)

Lee También

En esa misma línea, Petro aseguró que solo respetará cualquier determinación que adopten las autoridades judiciales. “A los jueces obedeceré, como dice la ley y la Constitución”, expresó, al tiempo que recordó que toda información conocida antes de esos fallos debe entenderse como elementos preliminares y no como decisiones definitivas.

El presidente también anunció que su gobierno entregará información a la justicia sobre presuntas operaciones económicas y actividades que, según dijo, habrían tenido origen en el exterior. “A la justicia entregaremos todas las cuentas, dineros que se transaron desde el exterior, empresas, rutas, sitios y nombres propios”, manifestó.

Finalmente, Petro cuestionó lo que calificó como intentos de interferencia extranjera en los asuntos políticos del país. El mandatario aseguró que existen actores externos que han buscado influir en la libertad de decisión de los colombianos y rechazó cualquier participación de gobiernos extranjeros en el proceso electoral. “Rechazo la injerencia de mandatarios extranjeros que han roto nuestra Constitución y nuestra ley”, concluyó.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.