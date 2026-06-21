Abelardo de la Espriella lanzó un duro mensaje contra los grupos armados ilegales durante una entrevista con Semana, en la que aseguró que, de llegar a la Presidencia, no adelantará procesos de negociación con estructuras criminales como las disidencias de las Farc. El abogado se refirió específicamente a alias ‘Calarcá’ y alias ‘Iván Mordisco’, dos de los principales jefes guerrilleros que operan en distintas regiones del país.

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“Aguanten en San Vicente del Caguán. Calarcá los tiene correteados”, afirmó De la Espriella al comienzo de su intervención. Acto seguido, aprovechó el espacio para enviar una advertencia directa a los cabecillas armados: “Aprovecho los micrófonos de Semana para decirle a ‘Calarcá’, ‘Mordisco’ y demás hierbas del pantano: conmigo no hay negociación, se someten o les doy de baja”.

(Vea también: Publican video sobre publicidad de Abelardo de la Espriella en reconocida universidad pública)

El aspirante presidencial fue más allá y señaló que, en caso de llegar a la Casa de Nariño, declarará a esos líderes insurgentes como objetivos militares. “Desde aquí los declaro objetivo militar del gobierno del tigre”, expresó, utilizando uno de los lemas con los que ha identificado su campaña política durante los últimos meses.

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De la Espriella justificó su postura al asegurar que los colombianos están cansados de la inseguridad y de los efectos que, según él, han dejado los diálogos con organizaciones armadas ilegales. En ese sentido, afirmó que el país necesita recuperar la tranquilidad en las regiones más golpeadas por la violencia.

“Los colombianos queremos vivir tranquilos”, indicó el candidato, quien cuestionó los resultados de los procesos de negociación adelantados en los últimos años. Según dijo, pese a los intentos de diálogo, los ciudadanos siguen enfrentando problemas como las extorsiones, los secuestros y la presencia de grupos criminales en amplias zonas del territorio nacional. Además, concluyó que la seguridad del país requiere “decisiones firmes y efectivas” para enfrentar a las estructuras ilegales.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: