A pocas horas de la segunda vuelta presidencial, una de las preguntas que más ha marcado el debate político gira alrededor de la aceptación de los resultados electorales. En medio de ese panorama, Abelardo de la Espriella fue consultado directamente sobre qué haría si el próximo 21 de junio no logra imponerse en las urnas frente a Iván Cepeda.

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La respuesta del candidato llegó durante una entrevista con Semana y llamó la atención porque se produjo en medio de denuncias y cuestionamientos que ha venido haciendo sobre el proceso electoral y el papel del Gobierno nacional durante la campaña.

¿Aceptaría una derrota en segunda vuelta?

Ante la posibilidad de perder las elecciones, De la Espriella aseguró que reconocerá los resultados y defendió su postura como un compromiso con las reglas democráticas.

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“Por supuesto, yo soy un demócrata”, afirmó el candidato, antes de señalar que su campaña, según dijo, ha enfrentado distintas dificultades en varias regiones del país.

De acuerdo con su versión, hubo departamentos que no pudo visitar por razones de seguridad y aseguró que ha existido una intervención del Gobierno en el ambiente político previo a las elecciones.

#AbelardoPresidente | “Por supuesto que aceptamos los resultados”: @ABDELAESPRIELLA ante la elección presidencial de segunda vuelta en Colombia.https://t.co/TfSsTrF4cz pic.twitter.com/kvyczFjagw — Revista Semana (@RevistaSemana) June 21, 2026

Cuestionó al Gobierno, pero dijo que respetará el resultado

Durante la entrevista, De la Espriella sostuvo que tanto él como su fórmula vicepresidencial han desarrollado la campaña en condiciones que considera adversas.

El candidato también lanzó críticas contra el presidente Gustavo Petro y algunos integrantes del Ejecutivo, a quienes acusó de participar activamente en la contienda política. Sin embargo, pese a esos señalamientos, insistió en que una eventual derrota sería reconocida.

“Por supuesto que aceptamos los resultados, porque nadie que se llame demócrata puede desconocer la democracia”, expresó.

Segunda vuelta se acerca en medio de tensión política

Las declaraciones se conocen en un contexto de alta polarización política, luego de que distintos sectores hayan planteado dudas y advertencias sobre el proceso electoral.

La segunda vuelta presidencial enfrentará a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda este 21 de junio, una jornada que definirá quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años.

Mientras se acerca la fecha de votación, las posturas frente a los resultados y las garantías electorales continúan ocupando un lugar central en la discusión pública.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: