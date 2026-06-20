Un video compartido por la exsenadora María Fernanda Cabal llamó la atención en redes sociales luego de mostrar lo que sería una proyección publicitaria del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia.

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Las imágenes, que comenzaron a circular en las últimas horas, muestran el eslogan de la campaña presidencial sobre una de las estructuras ubicadas en el acceso al campus universitario. El hecho despertó reacciones entre usuarios de redes sociales debido al simbolismo del lugar donde apareció la publicidad.

La excongresista acompañó la publicación con un corto mensaje: “El Tigre se toma la Universidad Nacional. ¡Que sea una realidad!”, en alusión al apodo con el que seguidores de De la Espriella suelen identificar al candidato.

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Aunque el video se viralizó rápidamente, hasta el momento no se conocen detalles sobre quién instaló la proyección, cuánto tiempo permaneció visible o si contó con algún tipo de autorización por parte de la institución educativa.

El Tigre se toma la Universidad Nacional🫢

¡Que sea una realidad! 🐾 pic.twitter.com/7ofwo8xcXQ — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) June 20, 2026

Video de Abelardo de la Espriella en la Universidad Nacional provoca reacciones

La publicación de Cabal apareció en medio de la recta final de la campaña presidencial, una etapa marcada por una intensa disputa en redes sociales y por el uso de estrategias digitales para captar la atención de los votantes.

El video también provocó comentarios sobre la presencia de mensajes políticos en espacios universitarios. Algunos internautas manifestaron estar en contra, mientras seguidores del candidato respaldaron lo ocurrido.

“Hacen esto en la noche, en la oscuridad, porque en el día no tiene apoyo de los y las estudiantes, no somos idiotas útiles para un proyecto político”, fue una de las reacciones en contra.

Por ahora, ni la universidad ni la campaña de De la Espriella se han pronunciado públicamente sobre las imágenes difundidas por Cabal. Entretanto, el material sigue acumulando reproducciones y comentarios en redes sociales, donde usuarios discuten el significado y alcance de la aparición de la publicidad en ese lugar.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: