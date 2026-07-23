Por: Más allá del silencio

Más allá del silencio es más que un pódcast. Es una ventana a las conversaciones que importan. Conducido por Rafael Poveda, este espacio se dedica a explorar los temas más polémicos y controvertidos de nuestra época. Cada episodio es una inmersión profunda, con un enfoque investigativo y crítico, en los casos que resuenan en nuestra sociedad. Únete... Visitar sitio

El regreso de Carlos Lehder a Colombia ha despertado una nueva ola de interrogantes sobre uno de los personajes más controvertidos de la historia del narcotráfico en el país. Considerado uno de los fundadores del cartel de Medellín y pieza clave en la consolidación de las rutas internacionales de cocaína hacia Estados Unidos, el exnarcotraficante rompe el silencio en una entrevista exclusiva para Más allá del silencio, donde aborda uno de los mayores enigmas que rodean su vida: el destino de la inmensa fortuna que llegó a acumular.

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Tras pasar 33 años recluido en cárceles de supermáxima seguridad en Estados Unidos y vivir posteriormente un largo exilio fuera de Colombia, Lehder regresó al Quindío, departamento donde construyó parte de su historia y donde aún permanecen las ruinas de la emblemática Posada Alemana, una propiedad que durante décadas estuvo rodeada de mitos y leyendas.

En el especial periodístico, el exintegrante del cartel de Medellín recorre los vestigios de ese lugar que alguna vez fue símbolo de poder y extravagancia. Allí también vuelve a surgir una de las historias más llamativas de su pasado: la misteriosa estatua del músico británico John Lennon, una figura que durante años despertó toda clase de teorías sobre las obsesiones y excentricidades del narcotraficante.

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¿Qué pasó con la plata de Carlos Lehder?

Sin embargo, más allá de los recuerdos, la conversación gira en torno a una pregunta que durante décadas ha generado especulaciones: ¿qué ocurrió con los millones de dólares que llegó a poseer? Lehder asegura que no conserva las enormes riquezas con las que alguna vez fue relacionado y afirma que actualmente lleva una vida completamente distinta a la que protagonizó durante el auge del narcotráfico.

De acuerdo con su testimonio, ya no existen las supuestas caletas repletas de dinero que durante años alimentaron rumores dentro y fuera del país. Incluso sostiene que hoy reside en una vivienda alquilada, una realidad muy diferente a la imagen del hombre que llegó a controlar una parte del tráfico internacional de drogas.

Otro de los momentos más reveladores de la entrevista se centra en las condiciones extremas que enfrentó durante su encarcelamiento. Lehder relata cómo logró soportar largos periodos de confinamiento solitario en algunas de las prisiones más estrictas de Estados Unidos, una experiencia que, según explica, transformó por completo su forma de entender la vida.

El episodio de Más allá del silencio ofrece un recorrido por la historia de uno de los protagonistas más polémicos del narcotráfico colombiano, reconstruyendo episodios poco conocidos de su pasado y mostrando el contraste entre el poder que alguna vez tuvo y la realidad que enfrenta tras recuperar la libertad. La entrevista también busca responder preguntas que durante décadas han permanecido sin resolver sobre su fortuna, su patrimonio y el legado que dejó una de las organizaciones criminales más temidas de Colombia.

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