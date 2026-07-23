Por: El Espectador

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En la mañana de este jueves 23 de julio, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que Paulo Andrés Torres Flórez, alias ‘Pocho’, será trasladado a la cárcel de alta y media seguridad de La Dorada (Caldas). Se trata de uno de los jefes de bandas criminales de Medellín mencionado en el escándalo de la parranda vallenata celebrada en la cárcel de Itagüí.

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Desde la institución señalaron que su traslado a ese penal se da “dentro de las medidas de seguridad que permiten mantener orden y la disciplina”. Además, señalaron que el traslado del hombre condenado a 20 años de prisión está a cargo de los Grupos Especiales del Inpec, para garantizar su seguridad y el efectivo cumplimiento de la condena que pesa en su contra.

(Vea también: Procuraduría amplía suspensión a funcionarios del Inpec tras investigación por fiesta vallenata en cárcel La Paz de Itagüí)

Alias “Pocho” es uno de los jefes de bandas criminales más temidos de Medellín. Durante años estuvo al frente de la banda “La Agonía”, que operaba en la Comuna 13 San Javier, de la capital antioqueña, y controlaba las economías ilegales. Su organización es señalada por estar detrás de homicidios, desplazamientos forzados, tráfico de estupefacientes y extorsiones.

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Entró al cartel de los más buscados en el Valle de Aburrá y en marzo de 2019 fue capturado. Fue condenado a 20 años de prisión por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado. Pagaba su pena en la cárcel La Paz, de Itagüí, donde en abril pasado se conoció la noticia sobre la celebración de una parranda vallenata con el artista Nelson Velásquez.

Tras la fiesta, que habría sido patrocinada por jefes de bandas criminales, se ordenó un allanamiento al penal en el que las autoridades incautaron tres teléfonos celulares con accesorios, un módem de internet, un manos libres, un computador portátil, una tablet y una consola de videojuegos tipo PlayStation con controles para seis personas. Todos, equipos de comunicación y tecnología que están prohibidos.

También las autoridades hallaron algunas drogas: 1.323 gramos de “sustancia vegetal” y 271 gramos de “sustancia pulverulenta”. Además de 375 mililitros de aguardiente, 2.250 mililitros de champaña y 750 mililitros de licor tipo Smirnoff. A las drogas y el licor se suman los elementos de cocina: siete barriles ahumadores y asadores y una olla a presión.

De igual forma, en el allanamiento encontraron electrodomésticos de distinto tipo: 62 neveras, siete televisores, 11 estufas eléctricas, 27 ollas freidoras, 26 ollas eléctricas, un horno microondas, un horno tostador, una lavadora, cinco licuadoras, dos sanducheras, dos aires acondicionados y 11 ventiladores. La lista la completan sillas, sofás, nocheros y otros muebles.

Por los hechos que rodean la fiesta vallenata en la cárcel de Itagüí, la Procuraduría suspendió de manera provisional a 10 funcionarios del Inpec porque, al parecer, habrían omitido los controles de ingreso, registro y reseña de los integrantes del grupo musical que entró al penal. Además, se investiga presunto ocultamiento de información e irregularidades en un informe oficial.

(Lea también: Más de 15.000 personas se han desplazado en Colombia durante 2026, según la Defensoría)

Contra los jefes de bandas criminales involucrados en la parranda vallenata, entre ellos alias “Pocho”, también hubo medidas. En su caso particular, fue trasladado primero a la cárcel de Girón (Santander). Luego se supo que lo trasladarían a la cárcel de Palmira (Valle del Cauca). Sin embargo, terminó recluido en la cárcel de alta seguridad La Picota, en Bogotá.

Justo desde ese penal en la capital fue trasladado a la cárcel de La Dorada (Caldas), donde terminará de pagar la condena que tiene pendiente. Se trata de uno de los penales más complejos del país. Desde allí, como lo han demostrado operativos recientes de las autoridades, operan algunas de las redes de extorsión carcelaria de mayor impacto

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