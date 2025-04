Carlos Lehder, uno de los fundadores históricos del ‘Cartel de Medellín’ y figura infame en la historia del narcotráfico colombiano, ha regresado a Colombia después de un extenso período en Alemania. Este retorno ha suscitado una gran expectativa ante los antecedentes y el legado de su pasado criminal.

Lehder, quien también fue condenado en Norteamérica a 135 años de prisión, reducidos a 55 tras colaborar con el gobierno estadounidense contra el exdictador panameño Manuel Antonio Noriega, terminó cumpliendo 37 años debido a problemas de salud, incluido un diagnóstico de cáncer de próstata. Fue liberado y pasó cuatro años en Alemania, país del cual posee ciudadanía por descendencia.

Precisamente, en Blu Radio habló Lehder, quien destapó secretos de lo que vivió en 1990, en los primeros años de su extradición en Estados Unidos, donde declaró en contra del general Manuel Antonio Noriega. Este acto fue un punto de inflexión que no solo contribuyó a la condena del exdictador sino también jugó un papel crucial en la liberación anticipada de Lehder como “recompensa”. En su declaración, Lehder ventiló el papel que jugó el padre García Herreros, creador del Minuto de Dios, quien en esa época sirvió como negociador.

“Le pedí al padre que se comunicara con el líder del ‘Cartel de Medellín’ para informarle que iba a cooperar con el gobierno de EE.UU. Testificaría contra Noriega, pero necesitaba garantías para mi familia. Me dijo que ya había arreglado sus problemas con el Gobierno colombiano, que haría lo que tuviera que hacer y que me deseaba suerte. Lo único que pedí era que no atentara contra mi familia” , reveló sobre lo que hizo el padre, que fue clave para la condena de Noriega.

Finalmente, reveló cuál fue su relación con el cardenal Darío Castrillon, quien en su momento también fue cercano a estos delincuentes para servir como mediador: “El cardenal me aconsejó dos o tres veces personalmente. Indudablemente era un respaldo y un iluminado en cuanto a los valores católicos y cómo debía comportarme”.

La historia y el futuro de Carlos Lehder en Colombia continúan siendo de interés para la ciudadanía y medios de comunicación, observando detenidamente cada uno de sus movimientos tras décadas de impacto y controversia en el país y el extranjero.

