El pasado 20 de febrero, María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria, renunció a su cargo como directora de Artbo, posición en la que se desempeñó durante más de 10 años y desde la cual lideró importantes proyectos como la primera edición del Bogotá Fashion Weekend, el Bogotá Audiovisual Market y el Bogotá Music Market, entre otros.

Durante una entrevista concedida a la revista Bocas, de la editorial de El Tiempo, Gaviria recordó la época en la que su padre fue presidente de Colombia, en medio de una turbia guerra contra los carteles del narcotráfico en el país.

Esa exposición constante ponía en riesgo no solo al entonces presidente, quien se salvó del atentado en el vuelo 203 de Avianca en 1989 —cuando era candidato presidencial— y que fue ordenado por el ‘Cartel de Medellín’, sino también a todo su círculo social y familiar cercano.

“En algún momento de la presidencia de mi papá (1990-1994), la situación se volvió tan delicada que hubo un período en el que se consideraba que solo era seguro ir al colegio en helicóptero. Fue algo particular”, confesó la exdirectora de Artbo al rotativo.

Agregó que, al ser muy niña durante ese periodo, no entendía muy bien por qué ir al colegio, cada día se convertía en un viaje de hasta dos horas: “Hubo otro tiempo en que transitábamos por rutas muy distintas todos los días, lo que hacía parecer que el colegio quedaba muy lejos. Yo no sé por qué tengo en la cabeza que eran dos horas de trayecto. Me mareaban un poco. Esos carros eran oscuros, con vidrios muy pesados”.

Luego de terminarse el gobierno de César Gaviria en 1994, fue nombrado secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cargo que ocupó hasta 2004. Esta designación llevó a la familia a mudarse a Washington, Estados Unidos.

“Ahí viví una realidad distinta desde el anonimato. Para mí representó un cambio que también agradecí mucho: ser una más. […] Implicó pararme en otros contextos culturales que fueron muy distintos, en otro idioma, y ahí empecé a ver que la cultura también era una forma de comunicarse y que tenía sus propios códigos”, comentó María Paz Gaviria.

¿Cuántos hijos tuvo César Gaviria?

El expresidente de Colombia y actual director del Partido Liberal, tuvo dos hijos con Ana Milena Muñoz de Gaviria: Simón y María Paz.

Simón Gaviria Muñoz es economista y político. Ha desempeñado cargos importantes como director nacional de Planeación y representante a la Cámara.

María Paz Gaviria Muñoz es historiadora del arte, graduada de la Universidad de Columbia, ubicada en Nueva York. Recientemente, dejó su puesto como directora de Artbo (Feria Internacional de Arte de Bogotá), un programa de la Cámara de Comercio de Bogotá.

¿Quién es el esposo de María Paz Gaviria?

María Paz Gaviria Muñoz estuvo casada con el político colombiano del Partido Conservador, David Barguil. Se casaron en 2016 y se divorciaron en 2018.

Durante su entrevista con la revista Bocas, la historiadora se refirió a su exesposo y aseguró que mantienen una “hermosísima relación” a pesar del divorcio: “Cuando me preguntaban por mi relación, en su momento decía que era tan liberal que podía estar con un godo. […] Las verdaderas conexiones con las personas se dan a pesar de lo que nos hace distintos”.

