¿Quién ha sido el presidente de Colombia más corrupto?

El presidente de Colombia más corrupto en la historia ha sido el general Gustavo Rojas Pinilla, de acuerdo con el seguimiento del ‘Atlas de la Corrupción en Colombia’, elaborado por el abogado y periodista Alberto Donadio.

“Gustavo Rojas Pinilla fue el presidente más corrupto. Y luego escogimos ese período hasta el año 1990 para ver lo que sucedió en el Frente Nacional en los 16 años de duración y lo que sucedió en varios gobiernos porque corrupción administrativa siempre ha habido, pero esta investigación muestra que en otras épocas no era como hoy en que la percepción y las realidades muestran que prácticamente se roban todo”, aseguró el autor en revista Semana.

Donadio explicó que empezó su seguimiento histórico a la corrupción en Colombia desde 1953, época en la que afirmó que “tomó el poder el presidente más corrupto que ha habido en Colombia, que se dedicó a hacer negocios y se enriqueció abiertamente en el poder”.

Lo cierto es que esta afirmación no se hace de manera deliberada y detrás existe una investigación en la que hay informes que tienen una profundidad que permite llegar a la mencionada conclusión.

¿Dónde hay informes de corrupción sobre Colombia?

El ‘Atlas de la Corrupción en Colombia’ se elaboró gracias a la exploración de cerca de 5.000 documentos del Departamento de Estado y de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, que están en el National Archives, ubicado afuera de Washington D. C. (Estados Unidos).

El abogado y periodista Alberto Donadio tardó un año en documentar toda su investigación, en la que remarcó que tuvo la colaboración de Daniel José Galvis, comunicador de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

De hecho, el autor reconoció que si se dedicara a llevar a cabo una investigación posterior a 1990 es probable que tuviera que hacer una enciclopedia, debido a la cantidad de material. “El problema es que ahí si se volvería un atlas de 300 páginas porque si seguimos de 1990 y lo actualizamos sería complejo”, aseveró.

Sin embargo, fue contundente sobre las razones que dejaron al mencionado mandatario en la mira de esa investigación.

¿Por qué Gustavo Rojas Pinilla fue corrupto?

Alberto Donadio afirmó que Gustavo Rojas Pinilla “es el único presidente [de Colombia] que se enriqueció en el cargo”, realidad que quedó en evidencia al revisar las declaraciones hechas antes de llegar al mandato

“Un año antes de llegar al poder, él declaraba, con su señora y sus tres hijos menores, unos 200 mil pesos de patrimonio en 1952. Cuatro años después, declaraba un patrimonio de 8 millones pesos, o sea, 40 veces más, ningún presidente de ninguna otra época que se sepa, se ha enriquecido de esa manera”, remarcó.

De hecho, el investigador señaló sobre las labores como mandatario que Rojas Pinilla hizo negocios al punto de ser calificado como un general “de sustracción”, hasta ser llamado en el Ejército como el ‘Uñilargo’. Recordó la destitución por el uso de equipos de fábrica de municiones de esa institución para un arreglo en una de sus propiedades personales, una finca.

“Rojas llegó únicamente a hacer negocios, a hacer plata, a rematar fincas. Los bancos le dieron el equivalente a 20 millones de dólares en préstamos. Y cuando le hicieron el juicio, él decía: no, la culpa no es mía. Los presidentes de los bancos venían a palacio a entregar unas chequeras y que no eran créditos, eran créditos que no había que pagar”, contó Donadio.

