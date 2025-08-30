Ya queda solo un año para que el presidente ceda su cargo y mientras empieza a estar álgida la contienda electoral, persiste la pregunta de qué hará Gustavo Petro una vez salga de la Casa de Nariño.

Andrea Petro ya ha dado algunas pistas de lo que pasará después del retiro de su papá. En conversación con Semana, la empresaria empezó por decir que ratifica que Gustavo Petro no busca quedarse en el poder.

“No entiendo por qué está ese chisme de que él se quiere quedar en el poder cuando ha sido muy claro. Lo ha repetido: no se quedará, quiere una continuidad en su gobierno, pero no será él quien la haga”, dijo la hija del mandatario al respecto.

(Vea también: “Dependerá del pueblo”: Petro, ante posibilidad de volver a medirse en las urnas)

Lee También

En cuanto a su retiro, Andrea Petro dijo que estima que el presidente no saldrá del país y que podría dedicarse a la docencia, aunque no descarta que continúe en escenarios políticos.

“Lo veo como profesor, aunque su vida política, creo, la seguirá. Vamos a ver qué decide; ama mucho a este país, dudaría muchísimo que quisiera irse de Colombia”, dijo la empresaria.

(Vea también: [Video] Ministros de Petro bailaban carranga en evento, mientras el presidente tenía retraso de varias horas)

Andrea Petro dice que ve agotado al presidente Petro

Al preguntar qué tanto ha cambiado su padre desde que asumió el mandato, Andrea Petro dice que el nivel de estrés al que está expuesto el mandatario es muy alto y que esto ha llevado a que permanezca con fatiga.

“Lo veo bastante cansado. A mí sí me gustaría que durmiera más. Que una alocución presidencial; no, papá, ve a dormir. Y los consejos de ministros hasta la una de la mañana. Como hija, quisiera que durmiera un poquito más, pero no es posible. Uribe salió canoso; Santos, igual. Unos presidentes salen hasta con cáncer, producto del estrés y la fatiga. Los presidentes salen cansados, se envejecen, les pasa de todo, el nivel de estrés y trabajo es impresionante”, afirmó la hija del mandatario.

Lee También

Sin embargo, mencionó también que su padre es vanidoso y confirma que los retoques que se ha hecho son con el objetivo de verse mejor.

“Se ve más bonito últimamente. Se ve bonito, eso lo tengo que decir; lo mismo con su cabello. Yo lo vi tras el procedimiento en una foto y dije: “Ve, está bonito mi papá. Es bastante vanidoso. No es de echarse una crema en la cara, simplemente quiere verse bien vestido, a veces hay descaches en su vestimenta, pero se siente bien.”, agregó.

Sobre este tema, Andrea Petro concluyó que su papá no cuenta con un asesor de imagen y que es él quien se encarga de su vestimenta diaria.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.