Ya la movida electoral de cara al 2026 está álgida y desde las distintas orillas políticas suenan nombres y jugadas, bien sea para que la izquierda continúe gobernando, o para que el próximo presidente sea de oposición al actual.

Andrea Petro, hija Gustavo Petro, habló en Semana de la percepción que tiene del panorama político actual, sobre todo, de lo que viene para el partido de su padre, el Pacto Histórico, teniendo en cuenta los nombres que se bajaran para elegir al candidato a la presidencia.

La hija del mandatario empezó por decir que cree que las posibilidades de Iván Cepeda de ser el candidato del partido de Gobierno son altas y que se inclina a darle su voto, en caso de que las elecciones fueran en este momento.

“Me gusta mucho Iván Cepeda, creo que él será el candidato. Lo veo con muchas posibilidades de ser el próximo presidente. […] Es una persona intachable, una muy buena opción para el Pacto Histórico. Para mí, Cepeda es la persona que va a ganar la contienda en el Pacto Histórico. Pienso que puede ganar la presidencial”, dijo Andrea Petro, agregando que Gustavo Bolívar (quien era su candidato inicial), también es una buena opción.

En cuanto a Daniel Quintero, la empresaria dijo alejarse de la idea de que llegue a quedar como el candidato elegido. “No lo conozco mucho, ha hecho algunas acciones este mes que no son de mi gusto”, dijo con relación al exalcalde.

Al ser interrogada por Alfredo Saade, Andrea Petro aseguró que “le hubiera ido mejor como embajador de Brasil”. Esto, teniendo en cuenta su papel como jefe de Gabinete y que ahora anunció que se lanzará también a la presidencia.

La empresaria también aseguró que aún no conoce quién será el candidato del presidente, pese a intentos de querer obtener una respuesta él sobre este tema. “Le he querido sacar ese chisme hace rato y no he podido. Claro que le he preguntado y no dice nada, ni una mueca, ni un gesto. Con él, cualquier cosa puede pasar”, agregó en entrevista con el medio citado.

Andrea Petro, hija del presidente, dice si aspira a la política

Entre los hijos del mandatario, la empresaria ha sido una de las más visibles y quien en varias ocasiones ha hablado en medios de comunicación para dar su postura frente a señalamientos contra su padre.

Ante sus respuestas y el cómo analiza la política colombiana, han surgido los interrogantes de si en algún momento le apostaría a entrar en escenarios políticos.

“Todo el tiempo me proponen que aspire a escenarios políticos, pero no está en mis proyecciones. Mis otros hermanos son bastante jóvenes”, indicó. Sin embargo, no descarta que alguno de sus hermanos tome las banderas, una vez su papá se vaya en agosto del próximo año.

Incluso, Andrea Petro dijo que en caso de que Nicolás Petro supere los líos judiciales que enfrenta, eventualmente seguiría en estos contextos. “No hablo por él; siempre le ha gustado la política, fue diputado, vamos a ver si sale de esto (líos judiciales), que siga en la política si, realmente, le apasiona. Hay que respetarle sus decisiones”, agregó.

