Hernán Orjuela entró al grupo de famosos que han decidido manifestar sus desavenencias con el Gobierno actuar, con las personas del Pacto Histórico o con cualquier persona que signifique un continuismo del Gobierno de Petro.

Uno de los precandidatos más fuertes en la actualidad es Iván Cepeda, que luego de su victoria en los tribunales contra Álvaro Uribe —al menos en primera instancia— decidió lanzarse en la puja de la izquierda por ser el próximo presidente de Colombia.

Para él también hubo críticas de Hernán Orjuela. En X, el expresentador de ‘Sábados Felices’ escribió: “Será que el candidato @IvanCepedaCast me denunciará por ratificar decirle por acá que es un mal tipo de verdad ?? (sic)“.

Y es que en su cuenta de X, Hernán Orjuela comparte mucha información de políticos considerados de derecha, lo que demuestra claramente sus inclinaciones políticas.

Hernán Orjuela también ha estado de tendencia en redes sociales por el final del restaurante de Don Jediondo. Un rumor en Internet señalaba al presentador de haber hecho interferido en el negocio de su excompañero de ‘Sábados Felices’, pero él, también por X, decidió poner fin al rumor.

Te cuento que el cliente de tu esposo es un gran mentiroso y un mal sujeto. Que Pedro directamente te lo corrobore. Saludo cordial. — Hernán Orjuela (@hernanorjuela) August 27, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.