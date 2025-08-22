Escrito por:  Redacción Nación
Ago 22, 2025 - 7:18 pm

El senador Iván Cepeda anunció que se unirá a la consulta interna del Pacto Histórico para aspirar a ser candidato presidencial de este partido, iniciando así su camino como precandidato.

 

Noticia en desarrollo…

 

