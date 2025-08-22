El senador Iván Cepeda anunció que se unirá a la consulta interna del Pacto Histórico para aspirar a ser candidato presidencial de este partido, iniciando así su camino como precandidato.
#POLÍTICA El senador Iván Cepeda anunció, desde un evento en Nariño, que será precandidato del Pacto Histórico a la presidencia.https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/dlE0jVnRMR
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 23, 2025Lee También
Campesinos e indígenas reciben $ 18.800 millones en equipos y tierras en Valledupar Otro accidente aéreo en Colombia: avioneta cayó en Antioquia y dejó un muerto Quién es el papá de Miguel Uribe Turbay: ocupó puestos a los que también llegó su hijo Cuántos años tiene Miguel Uribe Londoño, nuevo precandidato del Centro Democrático
Noticia en desarrollo…
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO