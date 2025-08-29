Este 29 de agosto, el presidente Gustavo Petro tenía previsto llegar a Bucaramanga para dar una noticia a los adultos mayores, en el marco de la reforma pensional que adelanta su Gobierno.

De acuerdo con lo que publicó en sus redes sociales, el presidente dio a conocer que el ingreso al evento, que se llevó a cabo en la plazoleta Luis Carlos Galán, de Bucaramanga, estaba habilitado desde las 11:00 a. m. y que su llegada sería a las 2:00 p.m.

“Gobierno anuncia aumento de la cobertura del monto de la Colombia mayor, paso hacia el pilar solidario que beneficiará a 3 millones de adultos mayores en pobreza y vulnerabilidad”, dice el mensaje que publicó el primer mandatario en su cuenta personal de X.

Sin embargo, pasadas las horas, los adultos mayores continuaron a la espera de la llegada del mandatario, quien hasta las 4:00 p. m. continuaba sin hacer presencia.

Ante esto, algunos de sus ministros, como Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, entre otros funcionarios de su gabinete, participaron de los actos culturales que se adelantaron y hasta se le midieron a bailar carranga.

#Atención | Mientras se espera la llegada del presidente Petro, en Bucaramanga, funcionarios de su gabinete, como el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, participan de los actos culturales y bailan al ritmo de la carranga que se presentan a esta hora. pic.twitter.com/z4opC5hhgw — La FM (@lafm) August 29, 2025

Qué es el Pilar Solidario que anuncia Petro

Una vez en Bucaramanga, el mandatario anunciará que el Pilar Solidario, programa que hace parte de la reforma pensional de su gobierno, beneficiará a 3 millones de adultos mayores.

Este bono arranca bajo la orden del Ejecutivo para dar una transferencia monetaria mensual por $230.000 desde octubre.

Los requisitos para ser beneficiario de este programa son:

Ser colombiano.

Tener al menos 65 años (hombres) o 60 años (mujeres), o una edad menor si se acredita una discapacidad significativa.

No estar pensionado.

Haber vivido en Colombia al menos 10 años consecutivos antes de la solicitud.

