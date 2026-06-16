Momentos después de haber tenido un disgusto por una falla técnica durante una entrevista con Néstor Morales, el candidato Abelardo de la Espriella volvió a elevar el tema de la conversación, esta vez, por sus controversiales comentarios sobre la comida colombiana.

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En dicha entrevista, Néstor Morales le preguntó al candidato si era cierto que el ajiaco le parecía un “potaje carcelario”, recordando lo que dijo en una pasada entrevista con Alejandro Riaño. “No puede ser que que esta ciudad que se precia de ser una ciudad cosmopolita, tenga como insignia al ajiaco. Eso es lo que comen los presos”, dijo anteriormente.

Abelardo de la Espriella, molesto con Néstor Morales por pregunta sobre gastronomía

Ante esto, el candidato se molestó con el periodista por traer a la conversación dicha polémica. “Tanto tema serio que hay en el país… Esto lo he expliocado cientos de veces, pero me parece interesante que les preocupe más esto que todo el desastre que nos deja Petro”, empezó diciendo el aspirante presidencial. E insistió: “Nosotros a cinco días de las elecciones y esto es lo que les preocupa a ustedes, pero bueno yo respondo”.

Ante el disgusto, Néstor Morales también elevó el tono y respondió: “Si le molesta la pregunta la retiro, no tengo ningún problema, retiro la pregunta sobre la comida colombiana”.

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Finalmente, el candidato insistió en que sus pasados comentarios no fueron más que un chiste. “Lo del ajiaco fue una mamadera de gallo porque en realidad me gusta mucho el ajiaco y curiosamente lo llamo potaje carcelario, lo que no me gusta es la changua y tengo derecho a que no me guste”.

“La mejor comida es la comida fresca. Yo aplico una cosa que se llama inteligencia gastronómica, yo como de donde estoy, lo que se produce donde estoy. Entonces lo mejor para comer en Colombia es comida colombiana porque es lo más fresco”, concluyó.

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Al final, para volver a los temas centrales de la entrevista y con algo de sarcasmo, Morales agregó: “Vuelvo al tema serio para no alterar su sensibilidad gastronómica”.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: