El registrador nacional, Hernán Penagos, reveló en Blu Radio que no ha estado atento a lo que dice Gustavo Petro, pero se vivió una situación particular relacionada con una funcionaria de la entidad. Según explicó, una trabajadora sufrió un infarto en horas de la noche, hecho que ha mantenido la atención de las directivas de la Registraduría mientras avanzan las labores de escrutinio y consolidación de resultados.

Sigue a PULZO en Discover

“He estado aquí trabajando, muy pendiente de lo que está ocurriendo, de una funcionaria que tuvo ayer un infarto”, manifestó Penagos, al referirse a las circunstancias que han rodeado las últimas horas dentro de la organización electoral. El registrador no entregó mayores detalles sobre el estado de salud de la empleada.

La historia surgió por la pregunta de Néstor Morales sobre si había visto el último trino de Gustavo Petro en el que hablaba del fraude y del ‘software’. A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que solicitó medidas para fortalecer la transparencia de las elecciones, entre ellas una auditoría técnica al ‘software’ electoral antes de la primera vuelta y la recuperación inmediata del candado hash y la estampilla de tiempo para la segunda vuelta.

(Vea también: Primera decisión de Trump con Abelardo de la Espriella: se conoce lo que hablaron por teléfono)

Lee También

“Le pedí al registrador y al procurador la acción positiva a mi solicitud que permitieran la auditoría técnica del software antes de primera vuelta y en segunda vuelta demandé que se recuperara inmediatamente el candado hash y la estampilla del tiempo para asegurar que no se cambiaran los formularios E-14 después de subirlos, tal como se hizo en mi elección”, escribió Petro. El jefe de Estado agregó que sus planteamientos fueron descalificados por algunos sectores, pese a que, según él, buscaban garantizar mayores niveles de transparencia electoral.

Le pedí al registrador, y al procurador la accion positiva a mi solicitud, que permitieran la auditoría técnica del software antes de primera vuelta y en segunda vuelta demandé que se recuperara inmediatamente el candado Hash y la estampilla del tiempo, para asegurar que no se… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 22, 2026

Frente a esto, Penagos defendió las medidas de seguridad implementadas por la Registraduría durante el proceso electoral. El funcionario aseguró que la entidad ya había explicado técnicamente el funcionamiento de los mecanismos cuestionados por el presidente.

(Lea también: Dicen cuánto dinero recibirán De la Espriella y Cepeda por reposición de votos; es muy buena plata)

“Frente al tema del candado de la estampilla de tiempo como él lo llama, nosotros expedimos un comunicado muy preciso, explicando que las líneas de tiempo estaban claramente definidas en los archivos que descargan los mismos partidos y campañas”, señaló Penagos en la entrevista con Blu. Además, sostuvo que el denominado candado hash fue reforzado para proteger la integridad de la información y recordó que el sistema contó con auditorías nacionales e internacionales, así como con la supervisión de representantes de todas las campañas políticas participantes.

* Pulzo.com se escribe con Z