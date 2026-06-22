La puja por la conformación del gabinete ministerial del electo presidente Abelardo De La Espriella empezó a concentrar toda la atención de los analistas económicos y políticos del país. Tras conocerse el triunfo en la segunda vuelta electoral de este domingo 21 de junio, las miradas se posaron de inmediato sobre quién asumirá las riendas del Ministerio de Hacienda, una cartera crucial para enviar un mensaje de estabilidad institucional y confianza a los mercados internacionales de cara al periodo constitucional 2026-2030. La mesa de trabajo de la emisora radial Blu Radio se convirtió en el epicentro del debate este lunes, donde se destaparon las cartas y los nombres de las mujeres que se perfilan para hacer historia en el manejo de la billetera pública nacional.

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La discusión partió de la base de una recomendación pública que el propio vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, le hizo a De La Espriella para romper un techo de cristal histórico en el país: designar a la primera mujer ministra de Hacienda en toda la historia de Colombia. El panelista económico Víctor Grosso abrió el debate reconociendo la trascendencia de la propuesta y señalando el peso técnico de las opciones disponibles.

“Yo no sé Néstor si se den la pela de elegir a la primera ministra de Hacienda. Sonó feo lo reconozco, pero lo digo porque ningún Gobierno ha tomado una decisión, pero hay muy buenas candidatas”, apuntó Grosso, revelando además que Restrepo ya tiene una baraja de al menos cinco expertas bajo la lupa. Durante su intervención, Grosso puso sobre la mesa el nombre de Carolina Soto, destacando su impecable trayectoria en la codirección del Banco de la República y su profundo conocimiento de la macroeconomía nacional.

Sin embargo, el ambiente periodístico se agitó aún más cuando el analista político Héctor Riveros se lanzó al agua con un nombre propio con altas probabilidades políticas y técnicas: Ana Fernanda Maiguashca. Según Riveros, Maiguashca cuenta con todas las credenciales y la cercanía necesaria con el círculo inmediato del nuevo gobierno para quedarse con el codiciado cargo. “Ella es cercana a ese proyecto político, ella cumple esos requisitos, tiene cercanía con José Manuel Restrepo, ella es una mujer extraordinaria, caleña y directora del Consejo Nacional de Competitividad, ojalá fuera ella”, aseveró el panelista, destacando el perfil gerencial de la actual líder del Consejo Privado de Competitividad.

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La eventual designación de Maiguashca o Soto respondería perfectamente a la tesis de estructurar un gabinete “politécnico” que combine un altísimo perfil técnico-sectorial con la capacidad de ejecución, una de las grandes promesas de campaña de la fórmula ganadora. Maiguashca, con su amplio recorrido en el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y el sector privado, encaja de manera fluida en la visión de empalme que lidera el exministro Restrepo. Las próximas semanas serán definitivas para que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, termine de decantar su baraja de cinco candidatas y anuncie de forma oficial si Colombia tendrá, por primera vez, a una mujer al frente de las finanzas del Estado.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.