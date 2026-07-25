Juliana Guerrero apareció en publico en medio de las revelaciones sobre la presunta red de corrupción que habría operado alrededor de la contratación en el Gobierno Petro. En las últimas horas comenzaron a circular videos en los que se observa a la exfuncionaria asistiendo a las Fiestas del Mar de Santa Marta, uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad.

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Las imágenes corresponden a la noche del viernes 24 de julio y muestran a Guerrero disfrutando de un concierto en medio del público. En los videos se le ve siguiendo la presentación musical como cualquier otro asistente, sin que hasta el momento se conozca algún pronunciamiento suyo sobre las denuncias que la rodean.

(Vea también: Filtran pruebas contra Juliana Guerrero; su hermana sería cómplice en red de contratos)

Videos muestran a Juliana Guerrero en Santa Marta en medio de escándalo por presunta corrupción

La aparición de Guerrero coincidió con la publicación en medios que expone chats, audios, testimonios, consignaciones bancarias y otros documentos sobre el supuesto funcionamiento de una red dedicada a cobrar millonarias sumas de dinero a empresarios con la promesa de facilitar contratos con entidades del Estado. El expediente periodístico sostiene que los pagos buscaban abrir puertas en procesos de contratación pública.

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🚨#Polemica | En redes sociales comenzó a circular un video que muestra a la exfuncionaria Juliana Guerrero en las Fiestas del Mar en Santa Marta, en medio del escándalo por un presunto entramado de corrupción.👇 pic.twitter.com/67wUdFOey4 — Vanguardia (@vanguardiacom) July 25, 2026

Así mismo, la investigación señala que empresarios habrían entregado anticipos con la expectativa de conseguir reuniones, contactos y gestiones para acceder a negocios con ministerios y otras entidades estatales.

Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro salió en defensa de su Gobierno tras las revelaciones y aseguró que, de comprobarse los hechos, quienes entregaron dinero fueron engañados. “Las pruebas que aquí se indican, reflejan, que los llamados ‘empresarios’ se pusieron furiosos (…) porque no les cumplieron. Si es verdad, dieron dineros como pendejos”, escribió el mandatario en su cuenta de X. Además, sostuvo que “los empresarios corruptos parece que fueron estafados y el Gobierno impidió robar”, al tiempo que pidió que los chats conocidos por el medio fueran entregados a la Fiscalía para que hagan parte de las investigaciones.

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