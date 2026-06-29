Junio es uno de los meses favoritos del año para los trabajadores colombianos, puesto que además de que pagan la prima, tiene varios festivos que muchos usan para descansar, viajar o incluso pedir vacaciones, ya que al no ser días hábiles, se suman en el total.

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Es más, este año hubo un total de tres festivos que los colombianos disfrutaron, pero como ya se acabó el mes, muchos están tristes porque se terminó también el descanso.

Sin embargo, en julio también hay dos festivos que los trabajadores pueden aprovechar de la mejor manera posible.

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Cuándo es el próximo festivo en Colombia

De hecho, los colombianos solo deben esperar dos semanas para tener el próximo festivo, que será el lunes 13 de julio. Este día se celebra el Día de la Virgen de Chiquinquirá, que conmemora el milagro de la restauración de su lienzo en el siglo XVI y honra a la patrona de Colombia. Cabe destacar que este es un festivo nuevo en Colombia que se aprobó hace apenas unas cuantas semanas.

Luego, en la siguiente semana, será el festivo por el Día de la Independencia en Colombia, por lo que también será festivo el 20 de julio.

Así las cosas, los colombianos pueden estar tranquilos pensando en que en julio también podrán descansar dos días más o, en su defecto, si les toca trabajar pueden cobrar esos días de forma diferenciada.

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Cuántos festivos hay en Colombia en 2026

Colombia tiene 19 días festivos oficiales en 2026, incluyendo un nuevo día feriado nacional dedicado a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Esta cantidad mantiene al país como uno de los que más días de descanso y fines de semana largos (puentes) registra en la región.

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