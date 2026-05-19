Un nuevo terremoto sacude la contratación pública en Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos e inició una investigación formal contra el canal regional Telecafé por presuntamente haber instrumentalizado su régimen contractual especial para beneficiar de manera deliberada a la sociedad Du Brands.

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De acuerdo con la autoridad de competencia, la lupa está puesta sobre 11 invitaciones privadas destinadas al apoyo logístico entre los años 2018 y 2022. El presupuesto bajo sospecha supera los 43.200 millones de pesos, una millonaria cifra que representa nada más y nada menos que el 34 % de todos los recursos que Telecafé destinó para logística en ese periodo.

La investigación preliminar de la SIC devela lo que sería una sofisticada arquitectura para burlar la ley de contratación pública. Entre los hallazgos más escandalosos de la entidad se encuentran:

La paradoja del control inverso: los manuales de Telecafé tenían una “asimetría” sospechosa. Mientras que un contrato de mínima cuantía (de unos 30 millones de pesos) tenía estrictos controles, los contratos derivados de convenios interadministrativos que superaban los 1.000 millones de pesos gozaban de un modelo de selección flexible y con controles ostensiblemente inferiores.

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Discrecionalidad en lugar de transparencia: las invitaciones y adjudicaciones se habrían hecho “a dedo”, prescindiendo de criterios objetivos y sustituyendo la mejor oferta por decisiones gerenciales que hoy no tienen justificación.

Ignoraron a 91 empresas aliadas: a pesar de que el canal contaba con un banco de 91 empresas habilitadas y listas para prestar servicios logísticos, la entidad mantuvo una “persistente e injustificada preferencia” por Du Brands.

Requisitos “sastre”: se evidenció que Du Brands se quedó con los millonarios contratos a pesar de haber incumplido con los requisitos habilitantes de los pliegos y de no ofrecer la propuesta económica más ventajosa para el Estado.

La denuncia que desató esta ofensiva de la SIC fue interpuesta originalmente por el senador Edwing Fabián Díaz Plata. Los análisis financieros recaudados por la entidad demuestran el impacto de esta presunta red de favoritismo: los ingresos de Du Brands registraron un crecimiento vertiginoso cercano al 1.000 % mientras se consolidaba su participación en el sistema estatal.

Sin embargo, el éxito comercial de la firma se desplomó de golpe. El examen de la SIC demostró que, una vez finalizó el periodo presidencial con el cual se vinculaba a la empresa por su cercanía al gobierno de la época, sus rendimientos financieros sufrieron una contracción sustancial. Esto, según las autoridades, probaría que su bonanza no obedeció a la libre competencia, sino a la “captura transitoria de la renta estatal”.

Debido a que este presunto entramado de corrupción desborda la esfera administrativa, impacta el erario y podría salpicar a un número considerable de procesos de selección en otras entidades, la SIC procedió a denunciar el caso ante la Fiscalía General de la Nación para que se inicien las acciones penales correspondientes.

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