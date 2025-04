Emilio Tapia, empresario condenado por corrupción en el caso de Centros Poblados y conocido por su participación en el escándalo del ‘Carrusel de la Contratación’, ha vuelto a estar en el centro de la polémica. A menos de un mes de haber obtenido libertad condicional, su nombre ha sido vinculado a un presunto plan para tomar el control de Drogas La Rebaja, una cadena de farmacias que originalmente perteneció a los hermanos Rodríguez Orejuela y que fue incautada por el Estado en los años noventa.

(Vea también: “No se perdieron $70.000 millones”: descaro de Emilio Tapia durante entrevista sorprende)

Desde hace semanas han surgido versiones que apuntan a que Tapia, en asocio con el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, estaría moviendo hilos para crear un operador logístico que se encargue de la administración de las droguerías en todo el país. Este operador, según las denuncias, buscaría debilitar la cooperativa Copservir, encargada de gestionar la red de farmacias, para facilitar la transición hacia un modelo controlado por los implicados.

Tapia ha rechazado cualquier participación en estos hechos. En una entrevista con Julio Sánchez Cristo en La W, aseguró: “Mi interés es cero. No tengo conocimiento de los procesos o estados en los que se encuentre toda la transformación de Drogas La Rebaja”. Además, insistió en que no tiene relación alguna con el tema: “No es posible que me tengan que vincular con un tema con el que no tengo nada que ver. Espero que graben para que mañana lo saquen en su momento y se sepa la verdad”.

También se refirió a su relación con Juan Carlos Abadía, afirmando que lo conoce “hace mucho tiempo”, pero asegurando que nunca han tenido negocios comerciales ni han discutido sobre Drogas La Rebaja. “No hemos hablado de un interés de mi parte por ese tema, en particular”, señaló. Aunque admitió que el tema podría haber surgido en conversaciones casuales, dijo: “Que se haya dicho que yo tenga interés y él me haya hecho una propuesta, nunca, eso no ha pasado”.

De igual manera, la pareja de Tapia, la congresista del Partido de la U, Saray Robayo, fue interrogada por El Tiempo sobre su relación con este caso, que de nuevo enloda a su esposo y negó cualquier injerencia en el mismo.

“Emilio y yo estamos tranquilos, disfrutando de nuestra bebé y él de su libertad en esta nueva oportunidad que nos dio la vida”, aseguró. De igual manera, rechazó los señalamientos contra su esposo: “Han cogido a Emilio como caballo de batalla. No sé qué estén tratando de tapar con esto”, expresó.

En cuanto al nombramiento de Yobany Montilla como agente interventor de Drogas La Rebaja, han circulado rumores de que Tapia tuvo algún tipo de influencia en la designación.

Sin embargo, Montilla negó cualquier vínculo con Tapia o Abadía y expresó en un comunicado citado por El Tiempo: “No conozco, ni de vista, ni de trato, ni he tenido ningún tipo de contacto o comunicación con los señores Emilio Tapia y Abadía. Mi única referencia de ellos es a través de los medios de comunicación, respecto de las sindicaciones y condenas proferidas por la justicia penal, que son de conocimiento público”.

Además, advirtió que tomará “acciones judiciales correspondientes”, según dice: “contra quienes pretenden mancillar mi nombre o poner en tela de juicio la viabilidad de Copservir, distorsionando los resultados de mi gestión y endilgándome posibles conductas irregulares”.

Montilla también se refirió a Manuel Sánchez, abogado vinculado al ‘Carrusel de la Contratación‘, asegurando que fue retirado de Copservir como parte de las determinaciones iniciales de la intervención, lo que representó un ahorro de 1.929 millones de pesos en gastos. Sobre su gestión, afirmó: “Mi labor se fundamenta en la ejecución de un diagnóstico integral de la situación de la cooperativa, y la elaboración y desarrollo de un Plan de Recuperación, construido y proyectado con gerencias, directores y sus equipos de trabajo, encaminado a la recuperación paulatina ante la difícil situación financiera encontrada”.

El interventor detalló que, al asumir su cargo en junio de 2024, encontró una difícil situación financiera en Copservir. “En el año 2023 la pérdida real fue de 33.000 millones de pesos y en abril de 2024, la pérdida estaba alrededor de 27.000 millones, para un monto total de aproximadamente 60.000 millones, momento en que llegué como agente especial. La realidad mostró que estas pérdidas para el 2024 habían podido llegar a los 100.000 millones. Con el plan de recuperación logramos que, al cierre de la vigencia 2024, se redujera a los 64.000 millones que se reflejan en los estados financieros”.

¿Qué está pasando con Drogas La Rebaja?

El contexto de Drogas La Rebaja es complejo. Tras la extradición de los hermanos Rodríguez Orejuela, la cadena fue transferida a Coopservir, una cooperativa de empleados que buscaba desvincularla del narcotráfico y reintegrarla a la sociedad.

En 2024, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) dejó de gestionar la cadena, y el Ministerio de Salud asumió su supervisión. Este cambio administrativo estuvo acompañado de la liquidación de los representantes originales de Coopservir y la entrada de nuevos miembros a la junta directiva, algunos de los cuales han sido vinculados a Tapia.

Entre noviembre de 2024 y abril de 2025, Drogas La Rebaja registró pérdidas superiores a 60.000 millones de pesos y cerró 80 locales, afectando el empleo y el acceso a medicamentos en varias regiones del país. Según fuentes de Coopservir, el manejo actual está desangrando un patrimonio que era de los trabajadores.

La situación sigue siendo objeto de investigación, mientras las declaraciones de los implicados y las denuncias de irregularidades mantienen el caso en el ojo público. La incertidumbre sobre el futuro de Drogas La Rebaja pone en riesgo un activo que se suponía debía servir a la sociedad y a los empleados que lo administran.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.