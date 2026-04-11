En medio de situaciones controversiales en Colombia, un video más que revelador pone el dedo en la llaga sobre la realidad de la salud en los diferentes sitios de atención especializada del país.

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Una mujer, que se escucha en medio del llanto, divulgó un video al que Pulzo tuvo acceso, en donde cuestionó con dureza las condiciones de atención en urgencias en la Clínica Foscal de Bucaramanga.

La persona se describió como una afectada de dos hernias discales, por lo que criticó con dureza no contar con un espacio para sentarse sin que resulte lastimada de su padecimiento.

“Los pacientes de pie, las señoras mayores sentadas en sillas. Lo voy a mandar a la Supersalud para que se den cuenta cómo tienen aquí a los pacientes. No hay dónde sentarse, no hay camillas para los pacientes”, afirmó en la grabación.

En medio del llanto y la indignación por lo que consideró como mala atención, con una cantidad de usuarios que aparecen según como lo describe la mujer, soltó una frase lapidaria.

“No hay ni dónde acostar la gente”, sentenció en medio de la molestia la paciente, que también replicó otro video en el que parece estar en el piso y afirma que no ha recibido ayuda para levantarse a pesar de que tiene una necesidad para ir al baño.

¿Quién es el responsable de la Clínica Foscal en Bucaramanga?

La Clínica Foscal tiene una estructura de gobierno clara, con responsabilidades distribuidas entre su liderazgo fundacional, su dirección ejecutiva y su junta directiva.

El doctor Virgilio Galvis Ramírez es el fundador y gestor histórico de la organización FOSCAL. Según el sitio oficial de la clínica, fue él quien visualizó y construyó esta institución desde sus inicios en 1979, y quien en 2010 puso en marcha el megaproyecto de expansión que dio origen a la Clínica FOSCAL Internacional. Su liderazgo fue determinante en todos los momentos clave de crecimiento de la institución.

Jorge Ricardo León Franco es el director general de la Clínica FOSCAL, con sede en Floridablanca, Santander. En esa calidad ha representado públicamente a la institución, que deja más de 5.000 empleos en el oriente colombiano. León Franco es la voz oficial ejecutiva de la organización en decisiones institucionales.

Jorge Ricardo León Franco también figura como representante legal de la UT Red Integrada FOSCAL-CUB, lo que confirma su posición de máxima autoridad ejecutiva dentro de la organización.

Según el Código de Buen Gobierno de FOSCAL publicado en su sitio oficial, la institución tiene un gerente que ejerce la representación legal, respaldado por una junta directiva que aprueba las decisiones estratégicas más importantes.

¿Cómo denunciar mala atención de clínicas y hospitales de Colombia?

Denunciar la mala prestación de servicios de salud en Colombia es un derecho fundamental que permite mejorar la calidad del sistema. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, el primer paso obligatorio es dirigirse a la oficina de Atención al Usuario o de Quejas y Reclamos de la propia clínica u hospital.

Todas las entidades de salud deben contar con un sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) para resolver conflictos de manera directa y expedita antes de escalar el caso a instancias superiores.

Si la institución no brinda una respuesta satisfactoria, la entidad técnica encargada de vigilar y sancionar es la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud).

De acuerdo con el portal oficial de la Supersalud, los ciudadanos disponen de canales virtuales y presenciales para reportar desde demoras en citas hasta negligencias médicas. Para realizar una denuncia efectiva en 2026, siga este paso a paso:

Ingresar al sitio web oficial de la Superintendencia Nacional de Salud en la sección de peticiones y reclamos. Diligenciar el formulario con sus datos personales y los detalles específicos de la entidad prestadora del servicio. Adjuntar pruebas que sustenten su denuncia, tales como historias clínicas, órdenes médicas sin autorizar o registros fotográficos. Tomar nota del número de radicado asignado para realizar el seguimiento del caso a través de la línea gratuita nacional o el chat virtual.

En casos de riesgo inminente para la vida, comuníquese con la línea 018000 513703, habilitada las 24 horas para urgencias administrativas.

Por otro lado, la Secretaría de Salud de cada municipio o departamento también tiene competencias de inspección. Según la Alcaldía de Bogotá, la línea ‘Salud para Todos’ permite reportar irregularidades en la atención básica.

Además, si la mala atención deriva en una vulneración grave al derecho a la salud, la Defensoría del Pueblo puede intervenir mediante la asesoría para interponer una acción de tutela, mecanismo judicial que garantiza una orden inmediata de atención.

Finalmente, el portal jurídico Ámbito Jurídico recuerda que, en casos de presunta mala praxis médica con consecuencias físicas o psicológicas, también se puede acudir a la Fiscalía General de la Nación. Allí se interpone una denuncia penal si se considera que existió lesiones personales culposas o negligencia criminal.

Es vital conservar siempre copias de toda la documentación generada durante el proceso de atención para asegurar que la denuncia prospere ante los organismos de control colombianos.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.