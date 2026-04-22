La tormenta política desatada por las declaraciones de Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, dio un giro oscuro y peligroso. Tras denunciar presuntas irregularidades y juegos de poder en la Casa de Nariño, la funcionaria reveló en entrevista con Blu Radio que ha empezado a recibir mensajes intimidatorios que advierten sobre un seguimiento permanente a sus movimientos: “Estás vigilada”.

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Rodríguez, visiblemente afectada, aseguró que el asedio no es nuevo, pero se intensificó tras su reciente aparición en medios de comunicación. Según su relato, el nivel de desprotección es tal que incluso teme por la integridad de su núcleo más cercano.

La funcionaria detalló que las amenazas han escalado de los pasillos de Palacio a ataques directos contra su seguridad personal y familiar. Rodríguez denunció que le fue retirada parte de su seguridad y que personas externas han merodeado la casa de sus padres.

Durante la entrevista radial, Rodríguez leyó un mensaje que recibió recientemente, en el que un desconocido intenta intimidarla asegurando que tienen información para “armarle” un caso de corrupción y que cada paso que da está siendo monitoreado por supuestos aliados de Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

El mensaje, según leyó la funcionaria, dice textualmente: “A usted se le olvidó un pequeño detalle en el barrido de la entidad… ya vamos a organizar la manera en que se filtrará esa información a los medios porque usted busca perjudicar al doctor Carrillo. Por más que hagas apagar los celulares, estás vigilada, todo lo que hagas se sabe”.

El remitente del chat también intentó desprestigiar las denuncias de Rodríguez tildándola de “corrupta” y asegurando que las acciones de Carrillo son transparentes. Ante esto, la gerente del Fondo de Adaptación reiteró que estas tácticas buscan silenciarla y distraer al presidente Petro mediante una red de espionaje y difamación que operaría desde el corazón del Gobierno.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.