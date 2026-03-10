Por segunda vez, Juliana Guerrero no asistió a la audiencia de imputación de cargos programada en su contra por el caso de los presuntos títulos universitarios falsos con los que habría aspirado a ocupar un alto cargo en el Gobierno.

La diligencia se instaló sobre las 10:20 de la mañana en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, ante el Juzgado 79 de Control de Garantías, que asumió el proceso luego de que la primera audiencia, programada para el 27 de febrero, tampoco se llevara a cabo por la ausencia de la investigada.

Durante la diligencia, la jueza informó que Guerrero envió una solicitud a la Fiscalía General de la Nación para pedir la reprogramación de la audiencia.

Según el mensaje enviado por la investigada, aún no cuenta con un abogado de confianza que la represente, por lo que solicitó más tiempo para organizar su defensa.

Ante esta situación, la fiscal del caso, Jessica Montenegro, indicó que prefiere aplazar la audiencia de imputación para incluir en la misma diligencia la narración de los hechos que también involucran a Luis Carlos Gutiérrez, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como secretario general de la Fundación San José.

Fiscalía no pedirá detención domiciliaria contra Juliana Guerrero

El ente acusador anunció que ya no tiene previsto solicitar una medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra Guerrero.

Esta solicitud debía ser analizada y sustentada ante un juez de control de garantías durante la audiencia correspondiente, pero la Fiscalía determinó que Guerrero podrá defenderse en libertad.

El proceso judicial se centra en la presunta utilización de documentos irregulares para aspirar a un cargo en el Gobierno.

De acuerdo con la investigación, Guerrero habría cargado documentos con presuntas irregularidades en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) como parte de su aspiración para convertirse en viceministra de Juventudes durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Entre los documentos cuestionados se encuentran dos títulos académicos que habrían sido expedidos por la Fundación de Educación Superior San José.

El primero correspondería a un título de contadora pública, mientras que el segundo sería el de tecnóloga.

Según las autoridades, ambos diplomas habrían sido obtenidos en medio de inconsistencias en los procesos de expedición de títulos de esa institución, razón por la cual también fue vinculado al proceso el entonces secretario general de la entidad.

