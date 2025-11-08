Juliana Guerrero, quien hasta hace poco se perfilaba como nueva viceministra para las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, enfrenta un golpe en su credibilidad.

La Fundación Universitaria San José anuló de manera definitiva sus títulos universitarios luego de detectar irregularidades graves en el proceso de obtención de sus diplomas.

Entre las anomalías se encontró la ausencia de registros académicos formales, como asistencia a clases o evaluaciones, en los programas de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y de Contaduría Pública.

La situación no deja bien parado al presidente, quien en varias ocasiones la defendió; incluso había insistido en su nombramiento. En este sentido, políticos como Catherine Juvinao y Daniel Briceño aprovecharon la situación para criticar al Gobierno.

Críticas a Gustavo Petro luego de que le anularan título a Juliana Guerrero

Una de las voces que más criticó la designación de Guerrero es la representante Juvinao, quien no dejó pasar la oportunidad para cuestionar al jefe de Estado.

“Presidente Petro: la Sra. Juliana Guerrero es un poquito mitómana. Vea con cuánto cinismo miente sin una pizca de pudor. ¿Esos son los jóvenes que usted promueve? ¿Ese es el cambio que usted promete. Qué hedor. En su Gobierno, la brújula moral se extravió del todo”, escribió en su cuenta de X la congresista.

A esta apreciación se sumó la de Briseño; sin embargo, él no mencionó a Petro, sino al Gobierno, y también hizo referencia a otro polémico caso, el del Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali.

“Juliana Guerrero se graduó de la universidad San José sin ir a clase y Jorge Iván Ospina gana salario como Embajador de Colombia en Palestina desde Cali sin ir a trabajar”, indicó el concejal Briceño.

