La mañana informativa en Colombia quedó marcada por el asombro del periodista Néstor Morales, director de Mañanas Blu, ante el arsenal de denuncias revelado por Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación. El nivel de detalle sobre la supuesta red de espionaje, las calumnias de “fentanilo” y los chats de advertencia dejaron al comunicador sin palabras en plena transmisión en vivo.

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Morales, acostumbrado a lidiar con las crisis políticas del país, no ocultó su incredulidad al escuchar cómo una alta funcionaria del Estado describe un ambiente de “guerra civil” y “persecución” dentro de la misma Casa de Nariño.

Tras escuchar el relato de Rodríguez sobre el mensaje intimidatorio que recibió —donde le advirtieron que estaba vigilada y que “organizarían” información en su contra—, Morales interrumpió para expresar su desconcierto por la gravedad de lo que se estaba ventilando al aire.

Para el periodista, el hecho de que Rodríguez señale a figuras como Carlos Carrillo y Juliana Guerrero de participar en una estrategia para “aislar” al presidente Petro y “exprimir” los recursos del Estado, representa una crisis de confianza sin precedentes en el actual mandato.

El asombro de Néstor Morales refleja el sentimiento de una audiencia que observa cómo una funcionaria que fue del círculo íntimo del presidente (como directora del Dapre) ahora teme por su vida y la de su hijo, denunciando que en Palacio se gobierna bajo el “chisme y la calumnia”.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.