Por: Canal Uno

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Laura Sarabia, embajadora de Colombia ante Reino Unido y exdirectora del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE), renunció a su cargo diplomático. Así se lee en una carta, con fecha de este lunes 29 de junio, que está dirigida al presidente Petro.

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¿Por qué renuncia Laura Sarabia a la Embajada de Reino Unido?

Sarabia, según la carta, renuncia “conforme al cambio de gobierno”. Afirma que estará en el cargo hasta el próximo 7 de agosto, fecha en la que el gobierno Petro entrega el poder al gobierno de Abelardo de la Espriella. Este fue el mensaje de Sarabia para Gustavo Petro, en su carta de renuncia:

Agradezco profundamente la confianza depositada en mí para el desempeño de estas funciones y la oportunidad de haber servido a Colombia en esta misión diplomática

La renuncia de Laura Sarabia se puede ver como una acción protocolaria. Tras no lograr la continuidad de su proyecto político, se espera que el gobierno de Abelardo de la Espriella nombre sus propios embajadores. El presidente electo ha sido enfático en que cambiará el enfoque de las embajadas de Colombia hacia un sentido comercial y de alianzas económicas.

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El presidente Petro, en una entrevista con Caracol Radio, señaló que el nombramiento de Sarabia en Reino Unido era un “castigo”. En ese momento, se refirió al paso de Sarabia, desde su círculo de poder más cercano, al cargo diplomático. “Si a mí me mandan a una embajada, yo siento que me castigaron. Simplemente, te alejaron del poder”, afirmó Petro.

Esta fue la respuesta, días después, de Laura Sarabia ante los señalamientos del presidente Petro y su “castigo” con el cargo diplomático:

Es un trabajo de mucho honor. Poder representar a Colombia aquí en Londres, como le pasa yo creo que a todos los embajadores, ha sido un honor para mí (…) la verdad ha sido la mejor decisión, para mí no ha sido un castigo

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